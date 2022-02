Irama: testo e significato di “Colpiscimi” ottava traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in feat. con Lazza

Irama Colpiscimi testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Colpiscimi è l’ottava traccia del disco e vede Irama collaborare con Lazza.

Irama Colpiscimi significato

Un pezzo rap puro che con linguaggio crudo racconta i sacrifici, che non sono mai stati sacrifici, per arrivare e guarda al mondo musicale attuale spesso fatto più di racconti che di esperienze di vita vera. Un flusso di coscienza che riassume la vita di Irama senza sconti.

IRAMA COLPISCIMI TESTO

(di Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Gregory Taurone, Irama, Lazza)

Mi ricordo bene di te la prima volta

Su un banco di marmo mi taglio per la birra rotta, tu l’hai raccolta

Nonostante fosse mia e non fosse tua la colpa

Come hai sempre fatto con me

E se da una parte leggevo Nietzsche

Dalla altra c’avevo amici “che si fotta ciò che dici” e riempivano le narici

E non ho mai fatto sacrifici per fare sacrifici

Ci ho messo il sangue la pelle e ci ho perso amici

Fanculo al tuo rapper che puzza ancora di adolescenza

Che parla delle puttane ma non ne ha mai vista mezza

Di quanto scopa così nasconde la sua impotenza

Io le donne che ho toccato le ho ancora sulla coscienza

Ho fatto soldi e molti, ne spendo troppi per l’apparenza

Mica per le lobby è solo che ho l’hobby della ricchezza

Ho già toccato il fondo e non lo confondo con la tristezza

Mentre aspetto il giorno che questa fama mi dia alla testa

Spacco il parabrezza così la pioggia mi entra nell’auto

Non puoi fare Vasco se c’hai la faccia da Pippo Baudo

E quella birra rotta questa volta non l’hai raccolta

Non è mia la colpa, questa volta non te ne importa, no

Per tutto quello che ti ho dato

E non avevo niente in mano

Spiegami dove ho sbagliato

Perché ancora non mi è chiaro

Ma ora dirtelo mi spezza il fiato

Forse non sono mai stato in grado

E ripenso a quei pugni che ho dato per te

Perché in fondo ti odiavo quanto odiavo me

La prima volta ricordo era un fine settimana

Stavo sui tredici lo zaino pieno di Montana

Avevo i milioni in testa ma non in tasca e ci soffrivo come chi si innamora di una puttana

Ricordo quell’istituto in cui contavo soltanto le ore

Coi ragazzini fra bocciato tre anni di fila

Dentro lo specchio frate c’è il mio avversario peggiore

Potrei spaccarlo tanto avrei sette anni di figa

Avevo il volto distrutto, su quella 91 in cuffia foto di gruppo

Pensavo me ne fotto di tutto, lei vuole che la scopo di brutto

Con te ci viene a scopo di lucro

Colpiscimi più forte, tanto chi è morto dentro non può sentire le botte

A pezzi come Rotten

Meglio che è senza nome a te che ti prostituisci e se ti presto attenzione poi me la restituisci

Per tutto quello che ti ho dato

E non avevo niente in mano

Spiegami dove ho sbagliato

Perché ancora non mi è chiaro

Ma ora dirtelo mi spezza il fiato

Forse non sono mai stato in grado

E ripenso a quei pugni che ho dato per te

Perché in fondo ti odiavo quanto odiavo me

Per tutto quello che ti ho dato

Non avevo niente in mano

Spiegami dove ho sbagliato

Perché ancora non mi è chiaro

E ora dirtelo mi spezza il fiato

Forse non sono mai stato in grado

E ripenso a quei pugni che ho dato per te

E forse ti ho odiato quanto odiavo me