Irama svela la tracklist e le collaborazioni del nuovo album, “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama album tracklist feat e dettagli su Il giorno in cui ho smesso di pensare, nuovo progetto discografico del cantautore reduce dal grande successo ottenuto a Sanremo con la ballad Ovunque sarai con cui si è classificato al quarto posto della classifica generale.

Quello in arrivo il 25 febbraio sarà il quarto disco di Irama, un album di matrice urban con la direzione artistica di Shablo. Per la prima volta in un suo album, Irama ospiterà diversi artisti per delle collaborazioni d’eccezione.

L’album è già in pre order in cd, cd autografato e vinile oltre che in pre save su Spotify.









Irama album: tracklist e feat de Il giorno in cui ho smesso di pensare

Sono sei le collaborazioni contenute nel nuovo disco di Irama, collaborazioni che lo proiettano fortemente nel mondo urban. Da Sfera Ebbasta a Guè. Tra loro anche Rkomi con cui il cantautore ha già collaborato nel brano Luna piena insieme a Shablo, per contenuto in Taxi driver, il disco più venduto in Italia nel 2021.

Ecco tracklist e featuring di Il giorno in cui ho smesso di pensare.

Sogno fragile Baby – Capitolo XI Una lacrima feat. Sfera Ebbasta Gocce feat. Rkomi Yo quiero amarte Una cosa sola feat. Shablo Colpiscimi feat. Lazza Iride feat. Guè Goodbye Moncherie feat. Epoque È la luna Ovunque sarai

Nel frattempo Ovunque sarai, la ballad che è anche l’outro del disco, continua a raccogliere consensi dopo Sanremo. È infatti al secondo posto su Spotify e Apple Music alle spalle dei vincitori Mahmood e Blanco. In radio occupa il 25esimo posto ed è la seconda più alta nuova entrata della settimana.