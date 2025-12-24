24 Dicembre 2025
24 Dicembre 2025

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025

Da Ornella Vanoni a Beppe Vessicchio fino a chi opera nella discografia, il nostro addio.

Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025
Il 2025 è stato un altro anno di grandi addii per la musica italiana. Voci iconiche, maestri insostituibili, visionari e preziosi addetti ai lavori che hanno costruito l’industria discografica da dietro le quinte. In questo speciale, All Music Italia, anche in questa giornate di feste, vuole rendere omaggio ai protagonisti che ci hanno lasciato, unendo i fili di carriere che hanno segnato decenni di successi.

artisti e addetti a lavori morti nel 2025

I primi vuoti nell’industria e nel giornalismo

L’anno si è aperto con la scomparsa improvvisa, il 15 gennaio, di Fausto Cogliati, produttore e autore fondamentale per le carriere di Articolo 31 ed Eros Ramazzotti. Il 10 febbraio, proprio durante la settimana di Sanremo, il mondo della radio è stato scosso dalla tragica perdita di Alex Benedetti, stimato Station Manager di Virgin Radio.

Il 7 marzo ci ha invece lasciati Giovanni Paoli, giornalista e figlio di Gino Paoli, voce colta e ironica del settore.

Maggio – ottobre: Dall’elettronica a Super Pippo

Il 26 maggio la musica internazionale ha pianto Gigi Canu, co-fondatore dei Planet Funk. Il 14 giugno la discografia ha salutato Laura Garzia, per trent’anni pilastro della promozione in Warner Music. L’estate si è chiusa con due addii pesantissimi: il 31 luglio la scomparsa del rapper Jesto e il 16 agosto quella di Pippo Baudo, l’uomo che ha incarnato la TV e il Festival per generazioni.

Il 26 settembre è venuto a mancare Christian, voce celebre degli anni ’80. Ottobre è stato un mese durissimo: il 19 ottobre l’addio al discografico indipendente Mauro Farina e il 29 ottobre la fine di un’era per Napoli con la morte di James Senese, sax leggendario dei Napoli Centrale.

Novembre – Dicembre: Il sipario sulle icone

Novembre ha segnato la perdita di tre pilastri. L’8 novembre si è spento il Maestro Beppe Vessicchio, volto simbolo dell’Ariston. Il 17 novembre, a Monaco di Baviera, sono morte insieme Alice ed Ellen Kessler: un suicidio assistito, una scelta libera di andarsene come hanno vissuto, insieme.

L’Italia perde un pezzo della propria storia dello spettacolo. Il 21 novembre è stata la volta di Ornella Vanoni, l’interprete più sofisticata della nostra canzone. L’anno si chiude con il dolore per la scomparsa, il 5 dicembre, di Sandro Giacobbe, artista che ha saputo raccontare la fragilità con forza gentile.

Le luci si spengono, ma la musica che hanno creato o contribuito a diffondere continuerà a suonare. Grazie di tutto.

 

All Music Italia

