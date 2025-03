Giovanni Paoli, addio al giornalista e figlio di Gino Paoli.

È morto Giovanni Paoli, giornalista e figlio di Gino Paoli.

Venerdì 7 marzo si è spento all’età di 60 anni Giovanni Paoli, giornalista e primogenito di Gino Paoli, a causa di un infarto. Ricoverato presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano, la sua famiglia ha comunicato la triste notizia attraverso l’agenzia ANSA.

Giovanni Paoli aveva costruito una carriera solida nel mondo del giornalismo, lavorando per importanti testate come TV Sorrisi e Canzoni, Chi, Novella 2000 e Lei Style, fino a diventare direttore responsabile di Dillingernews. Prima di intraprendere questa strada, però, aveva provato a seguire la musica del padre, suonando nella sua band e accompagnandolo nei concerti.

Un uomo riservato, legato al suo lavoro e alla sua famiglia, che proprio attraverso Dillingernews aveva raccontato in più occasioni il lato più privato di Gino Paoli. Lo aveva fatto anche lo scorso anno, in occasione dei 90 anni del cantautore, condividendo aneddoti e momenti significativi della loro storia familiare, incluso il primo incontro con Amanda Sandrelli, la figlia che Paoli ha avuto dalla relazione con Stefania Sandrelli.

Una famiglia intrecciata tra musica e vita

Nato nel 1964 a Genova, Giovanni Paoli era figlio di Gino Paoli e Anna Fabbri, prima moglie del cantautore. Una nascita che si intreccia con quella della sua sorellastra Amanda Sandrelli, venuta al mondo lo stesso anno, ma in Svizzera, dalla relazione di Paoli con Stefania Sandrelli.

In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Amanda aveva raccontato così il loro particolare legame:

“Mio padre era regolarmente sposato con Anna Fabbri, dalla quale era in attesa di Giovanni, nato tre mesi prima di me. Intanto anche mia madre era incinta. Insomma, un bel pasticcio. E infatti, dato il periodo (stiamo parlando del 1964), lui non ha potuto darmi subito il suo cognome…”

È stato lo stesso Giovanni Paoli a raccontare, anni dopo, l’incontro con Amanda:

“Nell’estate del 1972, mio padre mi disse: ‘Domani andiamo a conoscere tua sorella’. Io ero convinto di essere figlio unico, non sapevo nulla. Siamo saliti in macchina, lui guidava in silenzio e io ero frastornato. Arrivati da lei, Amanda e io ci siamo annusati come due gattini, emozionati e imbarazzati. Ma è stato subito colpo di fulmine. Nel viaggio di ritorno a Milano, ci siamo raccontati mille cose senza alcuna interruzione.”

Nel corso della sua vita, Giovanni ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori nonostante il cognome importante. Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che lascia una figlia.

Chi lo conosceva lo descrive come un uomo brillante e ironico, con una passione smisurata per la musica e il giornalismo. I suoi ultimi post sui social, proprio durante il Festival di Sanremo 2025, erano commenti leggeri e pungenti sulle canzoni in gara.

Queste le parole postate sui social di Dillingernews:

“Oggi, con cuori pesanti e penne riluttanti, siamo costretti a dare l’ultimo saluto al nostro Direttore Responsabile, Giovanni Paoli. Il suo decesso non è solo una perdita personale per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, ma segna anche la fine di un’era per il nostro giornale, Dillinger News. A tutti noi, a chi ha lavorato al suo fianco, a chi ha imparato da lui, ai membri della sua famiglia che oggi piangono un uomo eccezionale, Giovanni lascia un vuoto incolmabile. Era come i gatti che tanto amava: solitario, intelligente, a tratti tagliente, ma dotato di una umiltà profonda, quella umiltà che solo le grandi anime possiedono.“

La redazione di All Music Italia si unisce al dolore della famiglia Paoli in questo momento difficile, inviando un pensiero affettuoso a chi ha avuto il privilegio di conoscere Giovanni e il suo lavoro.