Addio ad Alex Benedetti, Station Manager di Virgin Radio

Come un fulmine a ciel sereno è venuto a mancare una delle colonne della radiofonia italiana, Station Manager di Virgin Radio, Alex Benedetti.

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio ma il decesso è avvenuto intorno alle 13:30, orario in cui il direttore si trovava al suo posto di lavoro in via Filippo Turati, all’interno del palazzo del gruppo Radio Mediaset a Milano.

Subito arrivate sul posto, forze dell’ordine e ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso tra lo shock generale dei colleghi. Dalle telecamere di sorveglianza è stato appurato che si sia trattato di un gesto volontario, quello di gettarsi nel vuoto da uno dei piani alti del palazzo.

Il dj e conduttore radiofonico secondo quanto si apprende dalle prime notizie, avrebbe anche lasciato una lettera di addio. ⁠

Alex Benedetti, una vita in radio

Alex Benedetti è stato un radiofonico tra i più apprezzati e ben voluti di tutto il panorama nazionale, con un’esperienza pluridecennale alle spalle.

Originario di Udine, Alex Benedetti è stato centrale per Virgin Radio. Dopo anni come programmatore musicale, nel 2018 aveva assunto il ruolo di Station Manager dell’emittente rock del gruppo Radio Mediaset, consolidando la sua posizione come uno dei professionisti più stimati del settore.

La sua carriera ha trovato il suo apice con la nomina a Station Manager della radio rock per eccellenza del nostro paese, Virgin Radio.

Lo Station Manager in una radio è la figura responsabile della gestione complessiva dell’emittente. Il suo ruolo è simile a quello di un direttore generale, con il compito di supervisionare e coordinare tutte le operazioni della radio, dal punto di vista editoriale che strategico.

Annullato il party a Sanremo

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo della musica e della radio, raggiungendo anche Sanremo 2025, dove ha generato grande commozione.

In segno di lutto, Radio Mediaset ha annullato la serata di gala prevista per la stessa sera al Festival. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi a Villa Nobel, era pensato per inaugurare le attività della radio a Sanremo e avrebbe ospitato gli artisti in gara e i rappresentanti delle principali case discografiche.

E’ la seconda volta in meno di dieci anni che il gruppo deve convivere con un decesso volontario, dopo quello altrettanto tragico di Stefano Mastrolitti nel 2017.

Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di All Music Italia.