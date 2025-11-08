8 Novembre 2025
Beppe Vessicchio: il ricordo degli artisti italiani che hanno lavorato con lui e non solo

Il mondo della musica si stringe attorno alla memoria di un grande uomo

Beppe Vessicchio omaggiato dagli artisti italiani dopo la sua scomparsa
Il ricordo degli artisti per Beppe Vessicchio, il grande artista che se n’è andato l’8 novembre 2025, lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica italiana. Il Maestro per eccellenza, simbolo del Festival di Sanremo e amatissimo volto di Amici, è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.

Il suo nome, da ore, rimbalza sui social accompagnato da frasi, foto e aneddoti. Un’ondata di commozione che conferma quanto Vessicchio fosse amato da chi lo ha conosciuto e da milioni di italiani cresciuti ascoltando i suoi arrangiamenti o vedendolo in TV, sempre con la sua eleganza sobria e inconfondibile.

In questo speciale, che terremo costantemente aggiornato, raccogliamo i messaggi di cordoglio e gli omaggi da parte di artisti, colleghi, giornalisti, professionisti del settore, da chi ha lavorato con lui a chi ne ha semplicemente ammirato il genio umano e musicale.

