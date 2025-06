Addio a Laura Garzia, colonna della promozione Warner Music. Il ricordo di Laura Pausini e Nek

Un volto storico della discografia italiana ci ha lasciati: è scomparsa Laura Garzia, per trent’anni colonna dell’ufficio promozione di Warner Music Italy.

Entrata in azienda nel 1991, Garzia è stata per decenni un punto di riferimento per colleghi, artisti e giornalisti, contribuendo alla crescita della label e alla promozione di alcuni dei nomi più importanti del roster. Nel 2004, con la riorganizzazione interna e il trasferimento del quartier generale a Milano, in Piazza della Repubblica, le venne affidata la responsabilità dell’ufficio promozione di Roma.

Dal 2015 ha continuato a lavorare nel ruolo di Promotion Manager per la sede di Roma, rimanendo in carica fino al 2021.

Il ricordo di Warner Music, Laura Pausini e Nek

Warner Music Italy ha ricordato la sua ex collega con un comunicato in cui si legge:

“Warner Music Italy è profondamente addolorata per la scomparsa di Laura Garzia, che è stata per anni una figura fondamentale nella promozione della società e degli artisti dalla sede di Roma. Con il suo lavoro ha contribuito a realizzare i successi della Label. Ha lasciato un segno profondo, fatto di affetto, saggezza e momenti condivisi. Questo è un saluto carico d’amore e gratitudine.”

Tra le tante voci che hanno voluto rendere omaggio a Laura anche quelle degli artisti. La testimonianza di Laura Pausini è tra le più sentite. La cantante ha voluto condividere queste parole:

“Laura Garzia per me non è stata solo una professionista instancabile, ma una presenza umana e costante, gentile e preziosa. Mi ha accompagnata per tanti anni con discrezione e affetto. Le volevo bene e la stimavo moltissimo. La sua scomparsa mi addolora profondamente e voglio mandare un abbraccio sincero alla sua famiglia e a tutte le persone che, come me, oggi sentono un vuoto.”

Nek, invece, ha scritto sulle sue pagine social:

“Ciao Laura, mi hai accompagnato per una vita nel lavoro… hai visto nascere tante mie canzoni e mi hai dedicato buona parte del tuo tempo… ma ben più importante… il tuo affetto. Io e Patrizia non ti dimenticheremo mai. Che Dio ti accolga.”

Laura Garzia ha lasciato un segno concreto, umano e professionale, che resterà nella memoria di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei.