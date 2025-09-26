26 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
26 Settembre 2025

Addio a Christian, il “Julio Iglesias italiano” della musica anni ’80: è morto a 82 anni.

Dalle origini a Palermo al successo internazionale fino alle partecipazione al Festival di Sanremo

News di All Music Italia
Christian cantante italiano morto a 82 anni, autore di Cara e Daniela
Condividi su:

È morto a 82 anni Christian, il cantante palermitano che negli anni ’80 conquistò il pubblico con successi come Cara e Daniela.

Considerato da molti il “Julio Iglesias italiano”, aveva partecipato a sei Festival di Sanremo e venduto milioni di dischi. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia: l’artista era ricoverato al Policlinico di Milano dopo un’emorragia cerebrale, conseguenza di un incidente e della frattura di un femore che lo avevano costretto da tempo sulla sedia a rotelle.

Dagli esordi nel calcio alla musica

Nato a Palermo nel 1943 con il nome di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, Christian iniziò la sua carriera come calciatore nelle giovanili del Palermo, ma un problema cardiaco lo costrinse ad abbandonare i campi da gioco. Si dedicò allora alla musica, affiancato dalla sorella nei locali della Sicilia e di Milano. Fu Mina a suggerirgli il nome d’arte con cui sarebbe diventato famoso.

I successi e il Festival di Sanremo

Nel 1970 si fece notare vincendo la sezione giovani del Festivalbar con Firmamento. Da lì in avanti, la sua carriera fu un crescendo: tournée internazionali, collaborazioni con autori come Mogol, Luigi Lauzi, Malgioglio e Maurizio Fabrizio, e ben sei partecipazioni al Festival di Sanremo. Il suo miglior risultato arrivò nel 1984 con Cara, classificata terza, rimasta una delle canzoni simbolo di quegli anni.

Negli anni d’oro si esibì in tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, arrivando fino al palco del Madison Square Garden di New York. La sua voce romantica lo rese amatissimo anche all’estero, mentre in Italia fu uno dei primi a cantare in Vaticano davanti a papa Giovanni Paolo II, guadagnandosi l’appellativo di “cantante del Papa”.

La sua vita privata fu spesso sotto i riflettori, soprattutto per la relazione con la cantante e showgirl Dora Moroni, sposata nel 1986 e madre di suo figlio Alfredo. Il matrimonio si concluse nel 1997, ma i due tornarono a collaborare artisticamente negli anni 2000. Nel 2017 incisero insieme Paradiso e Inferno, un brano che raccontava la loro travagliata storia d’amore.

L’ultimo periodo

Negli ultimi anni Christian aveva ridotto le apparizioni televisive, come raccontò in un’intervista al Corriere della Sera: “Vogliono riparlare della nostra separazione, delle liti. Non mi va, è mortificante, non voglio sporcare l’amore che c’è stato. Io voglio cantare”.

Rimane il ricordo di un artista che, con oltre 25 album pubblicati e milioni di dischi venduti, ha segnato la storia della musica leggera italiana. La redazione di All Music Italia si unisce al dolore della famiglia.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 2

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 5

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 7

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 8

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 9

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 10

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"

Cerca su A.M.I.