Addio a Christian, il “Julio Iglesias italiano” della musica anni ’80: è morto a 82 anni.

È morto a 82 anni Christian, il cantante palermitano che negli anni ’80 conquistò il pubblico con successi come Cara e Daniela.

Considerato da molti il “Julio Iglesias italiano”, aveva partecipato a sei Festival di Sanremo e venduto milioni di dischi. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia: l’artista era ricoverato al Policlinico di Milano dopo un’emorragia cerebrale, conseguenza di un incidente e della frattura di un femore che lo avevano costretto da tempo sulla sedia a rotelle.

Dagli esordi nel calcio alla musica

Nato a Palermo nel 1943 con il nome di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, Christian iniziò la sua carriera come calciatore nelle giovanili del Palermo, ma un problema cardiaco lo costrinse ad abbandonare i campi da gioco. Si dedicò allora alla musica, affiancato dalla sorella nei locali della Sicilia e di Milano. Fu Mina a suggerirgli il nome d’arte con cui sarebbe diventato famoso.

I successi e il Festival di Sanremo

Nel 1970 si fece notare vincendo la sezione giovani del Festivalbar con Firmamento. Da lì in avanti, la sua carriera fu un crescendo: tournée internazionali, collaborazioni con autori come Mogol, Luigi Lauzi, Malgioglio e Maurizio Fabrizio, e ben sei partecipazioni al Festival di Sanremo. Il suo miglior risultato arrivò nel 1984 con Cara, classificata terza, rimasta una delle canzoni simbolo di quegli anni.

Negli anni d’oro si esibì in tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, arrivando fino al palco del Madison Square Garden di New York. La sua voce romantica lo rese amatissimo anche all’estero, mentre in Italia fu uno dei primi a cantare in Vaticano davanti a papa Giovanni Paolo II, guadagnandosi l’appellativo di “cantante del Papa”.

La sua vita privata fu spesso sotto i riflettori, soprattutto per la relazione con la cantante e showgirl Dora Moroni, sposata nel 1986 e madre di suo figlio Alfredo. Il matrimonio si concluse nel 1997, ma i due tornarono a collaborare artisticamente negli anni 2000. Nel 2017 incisero insieme Paradiso e Inferno, un brano che raccontava la loro travagliata storia d’amore.

L’ultimo periodo

Negli ultimi anni Christian aveva ridotto le apparizioni televisive, come raccontò in un’intervista al Corriere della Sera: “Vogliono riparlare della nostra separazione, delle liti. Non mi va, è mortificante, non voglio sporcare l’amore che c’è stato. Io voglio cantare”.

Rimane il ricordo di un artista che, con oltre 25 album pubblicati e milioni di dischi venduti, ha segnato la storia della musica leggera italiana. La redazione di All Music Italia si unisce al dolore della famiglia.