Video intervista a Giordana Angi: "In questo disco racconto la bellezza. Non quella dei vincenti ma quella che nasce dal dolore..."

È fuori da oggi, venerdì 28 ottobre, il nuovo disco della cantautrice Giordana Angi, Questa fragile bellezza.

L’album esce per Virgin Records / Universal Music Italia è stato anticipato qualche settimana fa dal singolo Un autunno fa, brano promosso a pieni voti dal nostro critico musicale (vedi qui) e si compone di undici canzoni tra cui anche Passeggero e Le cose che non dico, brani lanciati in radio nei mesi scorsi.

La cantautrice ha definito nelle sue storie Instagram questo album come il suo primo disco. Per questo nella video intervista realizzata con noi il nostro direttore, Massimiliano Longo, ha voluto approfondire questa frase andando a capire cosa è cambiato per Giordana in questi anni.

Un evoluzione, umana e artistica, quella della cantautrice in cui la voce inconfondibile di Giordana Angi è rimasta immutata maturando al tempo stesso. In cui il modo di raccontare quello che accade nella sua vita, e attorno a lei, è rimasto lo stesso perdendo però un po di quella rabbia che aveva contraddistinto l’album d’esordio Casa, a favore di maggiori consapevolezze.

Il segreto di questo disco, bello ma anche fragile, proprio come il suo titolo, sta in queste parole dell’artista:

“Ho lavorato a questo nuovo progetto per mesi e con tutta la dedizione possibile. I testi raccontano di una bellezza che non è quella dei vincenti, dei perfetti ma una bellezza che nasce dalle incomprensioni, dall’incomunicabilità, dalla solitudine, dal dolore e che, una volta compresa, diventa profonda consapevolezza”.

Qui a seguire, per apprezzare al meglio l’ascolto dell’album, trovate la tracklist e, cliccando sui titoli delle canzoni, tutti i testi e gli audio dei brani.

Non aggiungiamo altro e vi lasciamo alla visione dell’intervista che, ricordiamo, sarà online con una première su YouTube a partire dalle ore 14 di venerdì 28 ottobre 2022.

Giordana Angi questa fragile bellezza video intervista