Giordana Angi: testo e significato del nuovo singolo “Un autunno fa”

Giordana Angi: esce il nuovo singolo Un autunno fa.

La Angi annuncia l’usicta del suo nuovo singolo per il 21 settembre.

Il brano, già disponibile in pre-order, anticipa l’uscita del quarto album in studio della cantante in uscita prossimamente.

UN AUTUNNO FA – SIGNIFICATO

Giordana Angi racconta così il significato della sua nuova canzone.

“Un autunno fa la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l’obbiettivo di descrivere e immortalare l’emozione di un momento”

Una ballata emozionante e profonda, che arriva dritto al cuore degli ascoltatori.

La canautrice, capace di comporre e cantare in italiano, francese e inglese, è già al lavoro sul prossimo album (leggi qui) per il quale ha già scelto il titolo…

UN AUTUNNO FA – TESTO

In arrivo prossimamente…