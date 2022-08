Giordana Angi vicina alla chiusura del nuovo disco... c'è il titolo!

Giordana Angi nuovo album… tutto quasi pronto per il ritorno della cantautrice con il quarto progetto di inediti.

Nelle scorse settimane la Angi, come scritto anche in questo articolo, ha preso qualche settimana di stacco dagli impegni che la coinvolgono durante l’anno. Anche dai provini di Amici di Maria De Filippi che da qualche anno la coinvolgono in prima persona in virtù della fiducia che Maria ha in lei. Al suo posto i ragazzi ascoltati nelle scorse settimane hanno trovato Michele Bravi ai casting (e i più fortunati anche la stessa De Filippi).

Tornando a Giordana Angi, la cantautrice nelle scorse settimane ha tenuto informati i suoi fan sulla lavorazione del nuovo disco giorno per giorno. Un disco molto importante, un album che lei definisce “libero” e, in qualche modo, il suo primo disco.

Un progetto che ora, dopo la copertina (anche Top secret) ha anche un titolo.

Nella serata del 6 luglio la cantautrice ha postato infatti queste parole sui social:

“Ci sono momenti in cui ti chiedi tutto. Cosa vuoi davvero, cosa ti basta, cosa non vuoi proprio. Cos’è il tempo, chi sei e dove stai andando… e che miracolo è la vita! E in tutto questo, meno 2 rec… e finalmente ho il titolo dell’album“

Mancano quindi da registrate solo due canzoni tra quelle scritte da Giordana Angi per il nuovo album, e poi tutto sarà pronto. Al momento non è nota la data di uscita del progetto. Potrebbe arrivare già questo autunno, tra settembre o ottobre o, in caso l’artista voglia provare a tornare a Sanremo, a inizio del 2023.

Giordana Insomma sta tornando con un Album che, ne siamo certi, Non deluderà le aspettative forte anche della sperimentazione sonora Già provata dall’artista In questi ultimi mesi.