Giordana Angi al lavoro sul nuovo disco: "Forse questo non sarà il 4° album, ma il primo...."

Giordana Angi nuovo album, lavoro in corso. La cantautrice è reduce da un anno decisamente positivo. Ha infatti continuato la collaborazione con Amici di Maria De Filippi occupandosi della fase delle audizioni, ma non solo, ha scritto per i nuovi ragazzi alcuni brani (come Tienimi stanotte per Luigi Strangis), ha aperto con Briga e altri professionisti l’etichetta discografica 21CO (al momento concentrata solo sui ragazzi usciti dal programma) e pubblicato un nuovo singolo, Le cose che non dico.

Insomma dopo anni di gavetta, sacrifici e forte in faccia, per la cantautrice è iniziata un’epoca felice in concomitanza con la sua partecipazione ad Amici (secondo posto nell’edizione 2018/2019).

Ora Giordana è al lavoro sul nuovo album, il quarto della sua discografia dopo Casa, Voglio essere tua e Mi muovo. Un disco che lei definisci in qualche modo il primo…

Giordana Angi nuovo album

La cantautrice, presasi una bella vacanza dopo i tanti impegni annuali, vacanza che sarà interrotta solo da alcuni live in occasioni di manifestazioni musicali, ha iniziato a raccontare ai suoi follower la nascita di questo disco. Il primo realmente libero…

SCRIVENDO IL NUOVO DISCO (Pt1)”.

La mia prima estate da adolescente.

Non mi sono fermata un attimo da quando ho fatto Amici, ho trottato e imparato 1000 cose, forse di più. Prima di Amici trottavo come chi non ha una casa e tutti i giorni, mattone dopo mattone, vuole crearsi la sua.

Volevo cambiare la mia vita, volevo farlo con ciò che amo di più, così, tra un lavoro ed un altro, dai 17 ai 25 ho preso 1000 porte in faccia, scritto 1000 canzoni e conosciuto tanti luoghi, tra cui la forza e la paura di non farcela ma non avrei mai potuto non farcela perché la musica non era un obbiettivo, la musica era vita, ciò che mi accompagna in ogni istante e la felicità la stavo imparando nelle piccole cose, tipo bastarsi nei silenzi.

Ancora non ho imparato del tutto ma ci sto lavorando.

Non servono cose, serve poco, ma servi tu.

Insomma, non mi sono mai presa un vero tempo di silenzio, un vero tempo largo in cui essere ed ascoltare.

Ho sempre trottato e anche prima dei 17, insomma, la mia vita era tanto in movimento.

Una vita fatta di sogni da inseguire, spostamenti, secondi e terzi lavori, sacrifici, un Festival di Sanremo nei giovani capitato, forse, nel momento sbagliato, discografiche che non hanno creduto abbastanza in lei. Un periodo, lungo anni, in cui non c’era tempo di fermarsi. Ora Giordana Angi si concede il lusso di prenderselo quel tempo per lavoro a questo quarto album…

Ora quel tempo me lo sono preso, conquistato, rischiato e ora sono qua che scrivo, scrivo il mio nuovo disco e non ci sarà niente di più vero ed essenziale di questo, per me. Ci sarò io e sarò in un tempo tutto mio, libero completamente, vallate senza cielo talmente cielo che è tutto chiaro, impercettibile protettore.

Ci sarò io con i miei fantasmi, con le mie gioie, con le mie speranze, con le mie certezze e incertezze, con i miei viaggi, con i miei libri, con i miei amori, la mia famiglia.

E forse questo non sarà il 4° album, ma il primo.

Il mio vero primo libero e incondizionato e avrò bisogno di voi per non essere sola in questo viaggio.

Vi voglio bene, sempre accanto.

Giordi

Questo nuovo disco potrebbe vedere luce nel 2022 ma è più facile che arrivi nel 2023 magari insieme ad un ritorno sul palco del Festival di Sanremo dove è stata, nel 2019, anche una volta tra i big.