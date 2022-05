21co Srl: tutti i dettagli sulla società di Maria De Filippi neocostituita

Nelle scorse settimane si è molto parlato della 21co Srl, da noi definita come l’etichetta discografica di Maria De Filippi e che vede alla guida Giordana Angi, Briga, Mamo Giovenco e Emanuele Sempio.

Un’etichetta che si propone, almeno in questa fase di partenza, di continuare il percorso discografico con i ragazzi lanciati dal talent show Amici di Maria De Filippi con lo stesso team che li ha seguiti nella scuola. Questo per evitare, come successo molte volte in passato, che i ragazzi vengano “usati” con il lancio di un primo disco e dimenticati o accantonati, in caso di risultati inferiori, col secondo. I casi sono tanti da Einar a Biondo, da Carmen Ferreri e via andando indietro con gli anni.

Quando abbiamo anticipato la notizia sulla nascita della 21co Srl (LEGGI QUI), l’abbiamo definita la casa discografica di Maria De Filippi mentre per molti siti è l’etichetta discografica di due ex ragazzi di Amici, Briga e Giordana Angi. Ci siamo quindi chiesti, per correttezza, se fosse giusto chiamarla l’etichetta discografica di Maria De Filippi. Per questo siamo andati a consultare atti pubblici sulla fondazione della 21co srl.

21co srl la casa discografica di Maria?

L’azienda è stata costituita a Roma il 10 maggio 2022 con 10.000 Euro di capitale sociale. E questi sono i soci:

40% Fascino – Produzione Gestione Teatro Srl

12% Giovenco Massimiliano

12% Sempio Emanuela

12% Angi Giordana

12% Bellegrandi Mattia

12% Costanzo Gabriele

Fascino Srl è la società fondata da Maurizio Costanzo e poi ceduta a Maria De Filippi. E proprio a Maria è riconducibile, visto che è lei che è il soggetto identificabile come titolare effettivo ai fini antiriciclaggio con quota cumulata del 20%.

Per la normativa antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

Fonte: Cerved

In pratica, per essere definito titolare effettivo, bisogna essere socio con una quota maggiore del 25%. In questo caso l’unico socio che supera la soglia è Fascino Srl e, trattandosi di società, bisogna vedere chi sono i soci e così fino ad arrivare alle persone fisiche.

Maria De Filippi è indicata come titolare con il 20%. Significa, quindi, che è socia al 50% di Fascino Srl (il 50% di 40% fa 20%).

Questi sono i soggetti minmi da identificare come titolari effettivi, o TIT in gergo.

Proseguiamo con l’analisi della Governance dell’azienda, ovvero gli esponenti, chi l’amministra e i consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di 21co srl è Sempio Emanuela, ex concorrente del Grande Fratello seconda edizione, da ormai vent’anni al lavoro al fianco della De Filippi.

Gli altri soci persone fisiche sono Consiglieri e, nell’atto pratico, ricoprono cariche anche operative. Per esempio Giordana Angi è A&R dell’etichetta. Massimiliano “Mamo” Giovenco, per chi non lo conoscesse, è il direttore musicale di Amici. Come consigliere risulta anche Gabriele Costanzo, ovvero il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Attualmente la società è inattiva, ovvero non sta ancora perseguendo l’oggetto sociale che, sinteticamente, è edizioni musicali e attività connesse e affini all’attività discografica. Potrà anche svolgere le attività di ufficio stampa, promozione e management di artisti.

In realtà l’azienda sta per pubblicare i dischi di Luigi Strangis e Alex, rispettivamente il 3 e il 10 giugno, quindi ha iniziato a “lavorare”.

Ricordiamo che i dati di cui sopra sono disponibili pubblicamente in Camera di Commercio alla data di estrazione del Dossier, pertanto, in date differenti, gli stessi potrebbero cambiare. L’aggiornamento non è in tempo reale.

Cosa si può dire, a oggi, di questa azienda. Poco… se non che Maria De Filippi non ha cariche in azienda, la cui amministrazione è stata affidata agli altri soci.

Quindi è corretto definirla l’etichetta discografica di Maria De Filippi? Sì, per la normativa (antiriciclaggio, in particolare), sì.