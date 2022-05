Amici 21: svelate data di uscite e case discografiche dei cantanti. Maria De Filippi scende in campo con una sua etichetta?

Amici 21 album… svelata la data di uscita degli album di Albe, Alex, Luigi e Sissi e le case discografiche con un grande mistero, la 21CO che, si mormora, potrebbe riguardare Maria De Filippi.

Partiamo da LDA che esce questo venerdì 13 maggio con il suo primo album, LDA per l’appunto, con Sony Music Italia. E gli altri, i finalisti del programma?

Amici 21 album, Maria De Filippi e 21CO

Bisognerà invece aspettare il 3 giugno per quel che riguarda l’EP di di Luigi Strangis, un disco intitolato con nome e cognome del ragazzo, che sarà lanciato il 3 giugno con l’etichetta indipendente 21CO. Stessa etichetta anche per il disco di Alex, Non siamo soli, che uscirà invece il 10 giugno. Per quest’ultimo la distribuzione sarà a cura di Artist First mentre per Luigi potrebbe essere Universal Music.

Ad oggi in molti sul web si stanno facendo domande sulla 21CO, etichetta discografica sconosciuta fino ad oggi. Secondo i rumors giunti ad All Music Italia, si tratterebbe dell’etichetta discografica di Maria De Filippi. Alla guida il direttore artistico di Amici, Mamo Giovenco ed Emanuela Sempio, ex Grande fratello 2 e da vent’anni al lavoro con Maria. Nell’etichetta sono coinvolti anche Giordana Angi, che come sappiamo da tempo si occupava dei ragazzi del programma, e Briga.

È quindi giunto il momento per la nota conduttrice che, da metà degli anni 2000, ha rivoluzionato il mercato discografico italiano, di scendere in campo in prima persona? Al momento non ci sono conferme ma la redazione di All Music Italia, come sempre, rimane a disposizioni per smentite o conferme ufficiali su questa indiscrezione.

Un primo passo di Maria in questa direzione è stato fatto già da qualche anno. Se in passato infatti i singoli dei ragazzi uscivano già con le case discografiche scelte dagli artisti tra le proposte arrivate nel programma, negli ultimi anni la De Filippi li ha pubblicati con la sua casa di produzione, la Fascino, per poi affidarli dopo il programma alle rispettive discografiche.

Ma quindi, sempre posto che il rumors trovi conferma, perché una nuova realtà al posto della Fascino, che da oggetto sociale ha la possibilità di lavorare in qualsiasi attività inerente la musica? Probabilmente perché la società è per metà della De Filippi e per metà di RTI, ovvero Mediaset.

Per quel che riguarda gli altri due fìnalisti del programma, Albe e Sissi, non è ancora stata svelata la data di uscita dei loro progetti. Quello di Albe uscirà con Warner Music Italia mentre Sissi tornerà alla sua casa discografica di appartenenza per i brani lanciati negli scorsi anni, la Sugar. Anche i loro album potrebbero uscire il 3 giugno.

Qui a seguire i link per i pre order degli album:

Alex – Noi non siamo soli

Ci sono momenti nella nostra vita dove il “se” diventa realtà assoluta, dove quello che ci circonda sembra essere più giusto di quello che vorremmo, dove i nostri sogni sembrano essere soltanto piccole immagini che purtroppo non andranno mai da nessuna parte. Da qui parte la mia scittura, è qui che ho iniziato a ribellarmi, è qui che vorrei lasciarvi quello che per me e libertà. Non siamo soli



Acquista Noi non siamo soli di ALEX

Luigi Strangis – Luigi Strangis

Questo Ep rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. E’ libertà poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. E’ frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio

Acquista l’album di Luigi Strangis