Dopo Amici LDA lancia il suo primo album: ecco tracklist, copertina e pre-order

LDA album in uscita. Luca D’Alessio è uscito dal talent show di Canale 5 la scorsa settimana dopo aver conquistato, unico tra i ragazzi in gara, un disco di platino per il brano Quello che fa male. Il suo percorso ora procede al di fuori di Amici con la pubblicazione del suo primo album omonimo, LDA.

Il disco uscirà per Columbia Records – Sony Music Italy il 13 maggio ma è già disponibile in pre-order fisico oltre che in pre-save e pre-add digitale.

Il disco sarà trainato dal nuovo singolo, attualmente in rotazione radiofonica e ai vertici delle tendenze musicali di YouTube, Bandana, brano che vede tra gli autori anche Benjamin Mascolo.

L’artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici21, ha svelato anche la tracklist di quello che sarà il suo album d’esordio, che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e d.Whale. Ecco i brani contenuti in LDA:

Quello che fa male Bandana SAI Io volevo solo te Scusa Vivimi RESTA

Nato nel 2003 a Napoli, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali.

Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta“, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte“, dopo aver notato le sue performance online.

Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno“, brano del padre, Gigi D’Alessio. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera“.

A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi“, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici.