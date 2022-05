Amici 21: ecco tutti i dettagli sugli album, le date di uscita e i link per acquistarli

I dischi di Amici… svelati tutti gli album degli finalisti di Amici di Maria De Filippi edizione numero 21 e le relative date di uscita.

In totale i brani dei ragazzi dell’edizione partita a settembre 2021 hanno collezionato un totale di 142 milioni di streams sulle piattaforme digitali a cui si aggiungono il disco di platino di LDA per Quello che fa male e due dischi d’oro, per Millevoci di Albe e Sogni al cielo di Alex (e uno ormai prossimo per Come, come di Sissi).

Gli EP saranno disponibili in digitale da domani mentre usciranno in formato fisico in date diverse. Clicca in basso su continua per scoprire tutti i dettagli e per il link dei pre order.