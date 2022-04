Giordana Angi continua a sperimentare... esce il 22 aprile un brano up tempo, "Le cose che non dico"

Giordana Angi Le cose che non dico testo e significato del nuovo singolo della cantautrice italo-francese in uscita venerdì 22 aprile in digitale per Virgin Records – Universal Music Italia, e il 29 aprile in radio.

Dopo il precedente brano, Passeggero, con Le cose che non dico continua il cambio di sonorità all’insegna della sperimentazione dell’artista che, in questo brano, vira verso un beat ballabile e Up tempo.

Questo brano, così come il precedente, sarà contenuto nel nuovo progetto musicale a cui Giordana Angi sta lavorando.

Giordana Angi Le cose che non dico significato del brano

Ecco come la cantautrice parla del nuovo singolo…

Le cose che non dico nasce una sera da una melodia e dall’istinto di tirar fuori alcune note. Abbiamo lavorato molto su ogni dettaglio ed ogni volta che ascolto questa canzone sono letteralmente trasportata in un’altra dimensione.

Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d’inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi. Voglio cercare di rimanere fedele a quell’esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché.

Continua così il percorso multiforme di Giordana nel mondo della musica impegnata in questi anni oltre che con la sua musica (che le ha portato ad oggi un disco di platino e due dischi d’oro) nelle vesti di autrice per altri artisti (Tiziano Ferro, Nina Zilli, Alberto Urso, Deddy e Alessandra Amoroso) e in quelle di “selezionatrice” ai casting di Amici e, nel caso dell’ultimo disco di Deddy, di supervisore artistico del progetto.

Giordana Angi Le cose che non disco testo e audio

In arrivo venerdì 22 aprile