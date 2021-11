Cambio di sonorità per Giordana Angi... con "Passeggero" arrivano ritmi latini

Giordana Angi Passeggero significato del nuovo singolo della cantautrice, un brano nel cui testo c’è al centro l’essere umano e la sua essenza.

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album a maggio scorso, Mi muovo, Giordana continua il suo percorso di sperimentazione sonora. Mi muovo è stato anticipato dal singolo Tutt’apposto in featuring con Loredana Bertè mentre per l’estate è stato lanciato il brano Farfalle colorate.

Inoltre è uscito anche un documentario in streaming su YouTube intitolato Mi Muovo: la storia, uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte del disco.

Ora, con all’attivo un disco di platino, due dischi d’oro e importanti collaborazioni da autrice per Tiziano Ferro, Alberto Urso, Nina Zilli, Deddy e Alessandra Amoroso, Giordana è pronta a tornare con nuova musica.

La cantautrice tornerà ad esibirsi live anche con due date previste per il prossimo mese: il 17 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano e il 19 dicembre 2021 al Sin Studio di Roma.

Nell’attesa arriva in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 26 novembre Passeggero, una traccia, dal sapore latino, che rappresenta il primo assaggio del nuovo progetto musicale a cui la cantautrice sta lavorando e che vedrà un cambio di sonorità nella musica di Giordana.

Ecco come racconta questo nuovo brano la cantautrice:

PASSEGGERO è l’essere umano che vive, scorre nel suo spazio e non ha nulla se non la sua voglia di andare. Non è interessato alla materia, lui cerca emozioni e ne fa stoffa per l’anima.

PASSEGGERO scorre, non si ferma eppure, in questa canzone, c’è qualcosa che gli dà la voglia di fermarsi. PASSEGGERO sa di non essere eterno, di essere di passaggio e per questo vive di paesaggi (fisici e metaforici) per sentirsi vivo.