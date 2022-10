Giordana Angi: testo e significato di “Il dolore se ne va”, nona traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Il dolore se ne va testo e significato.

Il dolore se ne va è la nona traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi il dolore se ne va significato

La cantautrice ne parla così:

“L’ ho scritta in una giornata nuvolosa di giugno al mare, senza pianoforte, con una memo vocale ho registrato i pensieri e la melodia così come mi veniva. Sono tornata a casa e ho voluto farne una canzone.’In fondo non ci resta che ballare, cantare a squarciagola e far l’amore’. Parola chiave? Libertà. Colore? Verde scuro“

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi.

Giordana angi IL dolore se ne va testo

E se davvero noi fossimo noi stessi

un poco di più un poco di più

e se davvero noi fossimo più svegli

un poco di più un poco di più

basterebbe camminare

litigare a bassa voce e poi cambiare un po’ le cose

soprattutto normali

e poi alzare un po’ la voce se ti porta sempre a dire

“va bene, va bene così”

perché in fondo non ci resta che ballare

cantare a squarcia gola far l’amore

non ci resta che sorridere alle cose

per uccidere anche il prossimo dolore

che se ne andrà

domani il dolore se ne andrà oooh

sì, se ne va, adesso il dolore adesso se ne va

e se davvero ci importasse di noi

forse avremmo un altro modo di parlare

e se davvero ci fossimo amati

forse avremmo avuto tempo da scartare

per scrivere poesie, poesie d’amore

per dirci le bugie, bugie d’amore

perché in fondo non ci resta che ballare

cantare a squarcia gola far l’amore

non ci resta che sorridere alle cose

per uccidere anche il prossimo dolore

che se ne andrà

domani il dolore se ne andrà oooh

sì, se ne va, adesso il dolore adesso se ne va

cammino così senza meta

cammino così senza strada

io cammino così così così

senza nome cammino…

perché in fondo non ci resta che ballare

cantare a squarcia gola far l’amore

non ci resta che sorridere alle cose

per uccidere anche il prossimo dolore

non ha età, l’anima non ha un tempo

non ha età, l’anima non ha un autore

non ha età, l’anima non ha un colore

non ha età, né colore

divisone, provenienza, funzione, cognome

arrivo, partenza, conto in banca, sentenza,

quello che vi pare,

non c’è divisione, provenienza,

l’anima è solo sé stessa