Giordana Angi: testo e significato di “Notte per andare via”, prima traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Notte per andare via testo e significato.

Notte per andare via è la prima traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi Notte per andare via significato

La cantautrice ne parla così:

Il brano è un pezzo up tempo disegnato su misura per il testo. In origine era una ballad ma rivedendo il testo, però, ho sentito l’esigenza di dare alla musica lo stesso concetto che stavo esprimendo con le parole, come il motore di una macchina mentre accelera, ho raddoppiato il BPM. Ho voluto che fosse la traccia di apertura del disco perché mi sembrava una musica adatta ad una ripartenza. Parola chiave? Evasione. Colore? Blu notte.

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi con Antonio Iammarino.

Giordana angi Notte per andare via testo

Così le foglie si somigliano

così l’inverno le dimentica

io quel dolore non lo sento più

notte per andare via

non sono stata questo corpo mai

non sono stata questa voce mai

e non c’è un muro che mi limita

Notte per andare via

è come ritornare al punto di partenza

e accorgermi che forse posso stare senza

questa notte non mi lascia più

ostinato cuore guida tu

i miei fogli scombinati

tutti i giorni programmati

non li riconosco

questa notte cala nelle vene

me la bevo perché mi fa bene

e mi piace questa piccola

certezza di bastarmi

se non t’incontro

É come un nodo che non stringe più

come un difetto che non vedi tu la verità quando ti soffoca

notte per andare via

la mente che ritorna al punto d’incoscienza

e accorgermi che ancora non so stare senza

questa notte non mi lascia più

ostinato cuore guida tu

i miei fogli scombinati

tutti i giorni programmati

non li riconosco

questa notte cala nelle vene

me la bevo perché mi fa bene

e mi piace questa piccola

certezza di bastarmi

ricordi quando sapevamo fare dell’incertezza un posto dove stare

e di Dicembre il centro dell’estate

e non lo so che cosa mi rimane

ma come faccio a dirti che sto bene

se non t’incontro notte per andare via