Giordana Angi: testo e significato di “Molecole”, seconda traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Molecole testo e significato.

Molecole è la seconda traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi molecole significato

La cantautrice ne parla così:

“Questa canzone la vivo come un film al cinema, ogni volta che la sento immagino tutto, la mia parte preferita paradossalmente è la parte strumentale dopo l’ultimo ritornello. Parola chiave? Viaggio. Colore? Celeste“

Giordana angi molecole testo

Siete voi

quelli forti e sensibili

siete voi

più sicuri e infallibili

mentre io

scalza su pezzi di vetro

sono io

che sanguino e non torno indietro

la tristezza

se ne va se sai perdere

e una carezza

non dovrebbe sorprendere

che fai

rischi con me o te ne vai?

che fai, che fai, lo so che fai

e poi

e poi

trovarsi su nuove strade

scoprire che i piedi non sanno andare

più forte dei problemi

più lontano degli schemi tuoi

questo tempo non ha mai una domenica

sopra un treno verso una città che vomita

ed io che scappo invece di restare

tu che giudichi invece di cambiare

siamo molecole

è solo chimica se stiamo

ancora insieme e non strappiamo la pellicola

dai nostri sogni nuovi in scatole di plastica

ed io che rido e fingo di star bene

tu che piangi perchè mi conosci bene

siamo molecole

è solo chimica se stiamo insieme

ti direi

non ho niente da perdere

ma lo sai

che rimango ad attendere

come te

che ti aspetti una vita migliore

e non so

se darti del matto o darti ragione

e poi

e poi

trovarsi su nuove strade

scoprire che il cuore non sa contare

è non è andato mai così veloce

eppure è immobile

questo tempo non ha mai una domenica

sopra un treno verso una città che vomita

Ed io che scappo invece di restare

tu che giudichi invece di cambiare

siamo molecole

è solo chimica se stiamo

ancora insieme e non strappiamo la pellicola

dai nostri cuori nuovi in scatole di plastica

ed io che rido e fingo di star bene

tu che piangi perchè mi conosci bene

siamo molecole

è solo chimica se stiamo insieme

è solo chimica