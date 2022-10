Giordana Angi: testo e significato di “Aereo a vela”, quinta traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Aereo a vela testo e significato.

Aereo a vela è la quinta traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi Notte per andare via significato

La cantautrice ne parla così:

“Il titolo è un omaggio a Lucio Dalla. L’intro mi trasporta in un’altra stanza del disco. Il testo è uno dei testi miei che preferisco. Ermetico. Poesia che è da dove vengo e dove voglio stare.

Parola chiave? Nuvole. Colore? Giallo”

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi.

Giordana angi Aereo a vela testo

Nel tuo mondo io perdo il controllo

quella sete di terra mai vissuta

corro forte rubando il tuo nome

il tempo si è distratto:

io mi fermo e mi ci aggrappo

salto su un aereo a vela

e suona un fiore dentro il tuo silenzio

tu senti che tremo

tu senti che vivo

non possiedo niente

solo un corpo in distruzione

senti come batte il cuore

senti come fa rumore

senti come batte il cuore

senti senti vita

senti come fai

e non trovo le parole

e no, non sento più dolore qui con te

siamo in questa stanza

non c’è più distanza

tra me e te

ho chiuso il mondo

il mio mondo dentro un guscio

l’hai ritrovato ma non l’avevo mai nascosto

e tutto cambia la bellezza avanza

e le cose tanto gravi

sembreranno meno gravi

salto su un aereo a vela

spiagge e neve in meno di un secondo

tu senti che tremo

tu senti che rido

se cedi ti sorreggo

e mentre cedo già mi tieni

senti come batte il cuore

senti come fa rumore

senti come batte il cuore

senti senti vita

senti come fai

e non trovo le parole

e no, non sento più dolore qui con te

siamo in questa stanza

non c’è più distanza

tra me e te

è sulla mano tua che danzo

sulla schiena tua che amo

dentro gli occhi tuoi che sono

oltre la tua bocca che io muoio

e su di te io sono a posto

senti come batte il cuore

senti come fa rumore

e non c’è più spavento

non c’è più tormento

senti senti vita, senti come fai

nanananananananananana

nanananananananananana