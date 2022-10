Giordana Angi: testo e significato di “La fine non ci divide”, sesta traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi La fine non ci divide testo e significato.

La notte non ci divide è la sesta traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

La cantautrice ne parla così:

“La storia di una famiglia nelle strofe dal punto di vista di ogni personaggio, un concetto di vita nel ritornello. ‘Siamo liberi, siamo fragili’. La musica è volutamente leggera ma il testo ha descrizioni piuttosto crude: ‘Quel messaggio che conserva, sei un ridicolo bastardo.

Parola chiave? Storie. Colore? Rosso.”

Traiettorie di coriandoli

lanciati da un grattacielo

siamo liberi

siamo fragili

la ragazza ha gli occhi verdi di suo padre di suo padre

con l’orgoglio smisurato di sua madre di sua madre

ora guarda verso il mare

per provare a stare bene

se quegli occhi e quell’orgoglio

oramai non stanno insieme

il ragazzo mangia poco e dorme male

dorme male

e lavora un po’ di più per non pensare non pensare

ai suoi occhi verde mare che non ritorneranno

come se dimenticare fosse il senso di ogni giorno

una porta che non si apre

l’universo che non vede

la tua anima che chiede

e perdere senza giocare

e continuare

e continuare

traiettorie di coriandoli

lanciati da un grattacielo

siamo liberi siamo fragili

siamo vivi per miracolo e miracoli da raccontare

siamo liberi siamo fragili

la fine non ci divide

la signora e i suoi capelli che non scioglie

e quel nome sulla porta che non toglie

una casa troppo vuota che a guardarla ti ci perdi

una stanza troppo piena con milioni di ricordi

l’uomo viaggia solo lato finestrino

dove il mondo scorre sempre troppo piano

e sua figlia non gli parla e non cerca più il suo sguardo

e un messaggio che conserva sei un ridicolo bastardo

una porta che non si apre

l’universo che non vede

la tua anima che chiede

e perdere senza giocare

e continuare

e continuare

traiettorie di coriandoli

lanciati da un grattacielo

siamo liberi siamo fragili

siamo vivi per miracolo e miracoli da raccontare

siamo liberi siamo fragili

la fine non ci divide

la fine non ci divide

la fine non ci divide

siamo liberi siamo fragili

la fine non ci divide

la fine non ci divide

siamo liberi siamo fragili