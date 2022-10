Giordana Angi: testo e significato di “Un’altra storia”, quarta traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Un’altra storia testo e significato.

Un’altra storia è la quarta traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Ecco come racconta il pezzo Giordana:

“Rimettere in ordine, ridisegnare una strada con ironia e forza di volontà. Cantare e suonare questo brano dal vivo è ciò che non vedo l’ora di fare. Parola chiave? Rock.Colore? Giallo“

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi.

Giordana angi Un’altra storia testo

Questa notte è ancora nostra

sbatti la mia vita sopra questa giostra

e penso

“i love my life”

e mi sbuccio le ginocchia

rovinando un’altra volta

la mia indipendenza che non ho mai

con te

e non ho chiaro come stare

e non ho chiaro dove andare

lasciami stare qui da sola

fino a quando non consola

e non ho chiaro dove stai

e non ho chiaro con chi vuoi

stare adesso

un altro gesto

un altro mese

ho capito io non smetto

un’altra storia da cambiare

un altro cuore da sfamare

un altro paio di mutande

un’altra vita

un’altra notte

resta qui non scappare

ho mille cose da fare

se poi resti

resta qui da me per sempre

questa vita è ancora nuova

rompi ogni via d’uscita

scappa insieme a me

“i love my life”

e ti abbraccio senza sosta

rinunciando un’altra volta

al mio corpo che non è mai il mio

con te

e ce l’ho chiara la mia croce

quando resti senza voce

urli e dici che conviene

stare sempre sempre insieme

ce l’hai chiare queste cose

con la tua bocca starei ore

a raccontare le parole

che mi dici che ti piace

e mi uccidi così

un’altra storia da cambiare

un altro cuore da sfamare

un altro paio di mutande

un’altra vita

un’altra notte

resta qui non scappare

ho mille cose da fare

se poi resti

resta qui da me per sempre

cambiare tutto

cambiare braccia

cambiare vita

forse qualcosa cambierà

cambiando tutto

cambiando braccia

cambiando vita

forse qualcosa cambierà