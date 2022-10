Giordana Angi: testo e significato di “Dalla parte di chi”, settima traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Dalla parte di chi testo e significato.

Dalla parte di chi è la settima traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

La cantautrice ne parla così:

“È un up tempo con accordi maggiori a 120 BPM con melodia nel ritornello martellante. Il testo prende le parti di tutti, parla di libertà nel vivere, nell’amare e nel fare ciò che si vuole senza dover dare spiegazioni e senza giudizi. Lo speciale è un rap francese che sottolinea ancora una volta ‘La liberté n’a aucun prix’.

Parola chiave? Inno. Colore? Giallo.”

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi con Antonio Iammarino.

Non mi basterà un minuto

non mi chiuderò di nuovo

mi ricorderò il pensiero della gente che ha la forza

di chi vuole cambiare

di chi sa sbagliare

un applauso a chi è perfetto

a chi non sbaglia mai

a chi non ha un difetto

e proprio per questo mi fa paura

chi non sa chiedere scusa

dalla parte di chi sa sbagliare

dalla parte di chi vuole perdonare

dalla parte di chi passa il suo tempo ad amare

dalla parte di chi sa pensare

che ogni vita se vuole può ballare

senza dire il motivo

vivere mentre sei vivo sei vivo sei vivo

non mi basterà un minuto

per spiegare che è d’aiuto

non parlare delle cose che non sai e che non vivi

per chi vuole cambiare

per chi non vuole sprecare fiato inutilmente

un applauso a chi è perfetto

a chi non sbaglia mai

a chi non ha un difetto

e proprio per questo mi fa paura

chi non sa chiedere scusa

dalla parte di chi sa sbagliare

dalla parte di chi vuole perdonare

dalla parte di chi passa il suo tempo ad amare

dalla parte di chi sa pensare

che ogni vita se vuole può ballare

senza dire il motivo

vivere mentre sei vivo sei vivo sei vivo

j’ai rempli mon temps d’un grand effort

pour être encore celle qui déconne

qui reste libre sans école

sans une pensée bien défini

et c’est fini et je suis triste

oui c’est fini et je suis libre

d’aller où je veux

de faire ce que je veux

la liberté n’a aucun prix

la liberté n’a aucun prix

la liberté n’a aucun prix

dalla parte di chi sa sbagliare

dalla parte di chi vuole perdonare

dalla parte di chi passa il suo tempo ad amare

dalla parte di chi sa pensare

che ogni vita se vuole può ballare

senza dire il motivo

vivere mentre sei vivo sei vivo sei vivo