Giordana Angi: testo e significato di “Stella fissa”, ottava traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Stella fissa testo e significato.

Stella fissa è la l’ottava traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi Stella fissa significato

La cantautrice ne parla così:

“Questo brano è per genere diverso da tutti, strizza l’occhio al soul, all’rnb per quanto alla fine abbia una matrice sempre pop. All’inizio non l’avevo pensato per me, poi ho deciso di farlo mio perché mi divertiva tanto. Parola chiave? Bruno Mars. Colore? Giallo“

pezzo è stato scritto da Giordana Angi con Antonio Iammarino.

Giordana angi stella fissa testo

Tieniti il tuo rumore

che mi basta il mio

tieniti questa fame

e tutte quelle finte voglie

sabbia che non va via

graffia l’anima

tutta quest’allegria

cade sui divani e resta lì

non è stata mai più forte di così

questa voglia di andare

questa voglia di andare

tutta la mia rabbia da lasciare qui

fammi navigare, stella fissa

dentro un cielo che si muove

voglio di più voglio di più vedi

fammi ritrovare stella fissa

dentro un cielo che non vuole

dammi di più

dammi una scusa migliore

“va tutto bene qui”, se vuoi credici

nervi scoperti sì e mille modi per fregarli

ma se non trovo il modo di difendermi

non sono ancora pronta per arrendermi

devo uscire però

va tutto bene e invece ancora no

non è stata mai più forte di così

questa voglia di andare

questa voglia di andare

fammi navigare, stella fissa

dentro un cielo che si muove

voglio di più voglio di più vedi

fammi ritrovare stella fissa

dentro un cielo che non vuole

dammi di più

dammi una scusa migliore

je suis étrange mes pas d‘aveugle me portent

bien loin

je suis le nom du jour demain

reviendra

la Renaissance, ma récompense

ma liberté de parole

ça va

ton égoïsme me porte pas

et ma parole t’appartiens pas

La renaissance c’est ma confiance

Solidité sans toi

fammi navigare, stella fissa

dentro un cielo che si muove

voglio di più voglio di più vedi

fammi ritrovare stella fissa

dentro un cielo che non vuole

dammi di più

dammi una scusa migliore

fammi navigare, stella fissa

dentro un cielo che si muove

voglio di più voglio di più vedi

fammi ritrovare stella fissa

dentro un cielo che non vuole

dammi di più

dammi una scusa migliore