Giordana Angi: testo e significato di “Mantova”, decima traccia di “Questa fragile bellezza”

Giordana Angi Mantova testo e significato.

Mantova è la decima traccia di Questa fragile bellezza, quarto album in studio di Giordana Angi fuori dal 28 ottobre 2022 per Virgin Records / Universal Music Italy.

Giordana Angi Mantova significato

La cantautrice ne parla così:

“La scrivo in questa città che ha tratti malinconici e medievali. Parla di mancanza in maniera diretta, delle viscere che si spezzano quando ti manca profondamente qualcuno. Parola chiave? Mancanza. Colore? Blu.“

Il pezzo è stato scritto da Giordana Angi.

Giordana angi MANTOVA testo

Mentre parto penso a cosa fai

che Roma è lontana e non so cosa fai

non ha senso mangiare, guardare la tv

non ha più senso ciò che normalmente aveva un senso

mi mancherà baciarti, litigare fare la pace

vedere la tua schiena camminare quando t’incazzi

ti giri e te ne vai, la tua malinconia

capirla dal tono di voce

capire cosa senti

cosa pensi

mi mancheranno i posti dove sto con te

mi mancherà sapere se poi mancano anche a te

è insicurezza nel sapere che sei

lontano lontano lontano lontano da me

mentre parto penso a cosa fai

che tutto sembra spento

e anche solo un caffè

non ha più il suo sapore

se non sono con te tutto perde senso

mi mancherà baciarti, litigare fare la pace

vedere la tua schiena camminare quando t’incazzi

ti giri e te ne vai, la tua malinconia

capirla dal tono di voce

capire cosa senti

cosa pensi

mi mancheranno i posti dove sto con te

mi mancherà sapere se poi mancano anche a te

è insicurezza nel sapere che sei

lontano lontano lontano lontano da me

mi mancherà baciarti, litigare fare la pace

vedere la tua schiena camminare quando t’incazzi

è insicurezza nel sapere che sei

lontano lontano lontano lontano da me