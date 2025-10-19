Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l’abisso di Michelle

Amici 25: le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 19 ottobre 2025.
Nella puntata con ospiti musicali Irama e Chiamamifaro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Tutto Tranne Questo e Foglie, Alex affronta e vince la sfida contro Michele. A giudicarli Francesca Tocca.
Esito favorevole anche per Opi, che sfida Emanuele e viene premiato da Carlo Di Francesco.
amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 19 OTTOBRE
Durante la quarta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto è stato Irama, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Anbeta Toromani.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.
- Alessio balla 4 Minutes di Madonna
- Valentina canta Try di Pink
- Emiliano balla The Mystic di Adam Jensen
- Plasma canta Let’s Get It Started dei Black Eyed Peas
- Alex balla Every Body Needs Somebody To Love dei Blues Brothers
- Flavia canta Think di Aretha Franklin
- Matilde balla Una Notte A Napoli di Pink Martini
- GARD canta Don’t Stop Believin’ dei Journey
- Maria Rosaria balla Échame La Culpa di Demi Lovato e Luis Fonsi
- Riccardo canta Io Non Ho Paura di Fiorella Mannoia
- Pierpaolo balla Cuore Rotto di Tiziano Ferro
- Penelope canta Scrivimi di Nino Buonocore
- Anna balla Hollaback Girl di Gwen Stefani
- FRASA canta Per Te di Ernia
- Michele canta Sognami di Biagio Antonacci
- Michelle canta Call Me di Blondie
GARA CANTO GIUDICATA DA IRAMA
- Gard
- Penelope
- Valentina
- Riccardo
- Plasma
- Flavia
- Michele e Michelle
- Frasa (va in sfida)
Frasa non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
GARA BALLO GIUDICATA DA ANBETA TOROMANI
- Alessio
- Emiliano
- Pierpaolo
- Anna
- Maria Rosaria e Matilde
- Alex (va in sfida)
Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Matilde, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quarta puntata di Amici 2025.