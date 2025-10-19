Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l’abisso di Michelle

Amici 25: le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 19 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Irama e Chiamamifaro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Tutto Tranne Questo e Foglie, Alex affronta e vince la sfida contro Michele. A giudicarli Francesca Tocca.

Esito favorevole anche per Opi, che sfida Emanuele e viene premiato da Carlo Di Francesco.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 19 OTTOBRE

Durante la quarta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Irama, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Anbeta Toromani.

LE ESIBIZIONI

LE ESIBIZIONI

Alessio balla 4 Minutes di Madonna

balla di Valentina canta Try di Pink

canta di Emiliano balla The Mystic di Adam Jensen

balla di Plasma canta Let’s Get It Started dei Black Eyed Peas

canta dei Alex balla Every Body Needs Somebody To Love dei Blues Brothers

balla dei Flavia canta Think di Aretha Franklin

canta di Matilde balla Una Notte A Napoli di Pink Martini

balla di GARD canta Don’t Stop Believin’ dei Journey

canta dei Maria Rosaria balla Échame La Culpa di Demi Lovato e Luis Fonsi

balla di e Riccardo canta Io Non Ho Paura di Fiorella Mannoia

canta di Pierpaolo balla Cuore Rotto di Tiziano Ferro

balla di Penelope canta Scrivimi di Nino Buonocore

canta di Anna balla Hollaback Girl di Gwen Stefani

balla di FRASA canta Per Te di Ernia

canta di Michele canta Sognami di Biagio Antonacci

canta di Michelle canta Call Me di Blondie

GARA CANTO GIUDICATA DA IRAMA

Gard Penelope Valentina Riccardo Plasma Flavia Michele e Michelle Frasa (va in sfida)

Frasa non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANBETA TOROMANI

Alessio Emiliano Pierpaolo Anna Maria Rosaria e Matilde Alex (va in sfida)

Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Matilde, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

