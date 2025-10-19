19 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
19 Ottobre 2025

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l’abisso di Michelle

Nella puntata con ospiti Irama e Chiamamifaro, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

Amici 25: le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 19 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Irama e Chiamamifaro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Tutto Tranne Questo e Foglie, Alex affronta e vince la sfida contro Michele. A giudicarli Francesca Tocca.

Esito favorevole anche per Opi, che sfida Emanuele e viene premiato da Carlo Di Francesco.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 19 OTTOBRE

Durante la quarta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Irama, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Anbeta Toromani.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Alessio balla 4 Minutes di Madonna
  • Valentina canta Try di Pink
  • Emiliano balla The Mystic di Adam Jensen
  • Plasma canta Let’s Get It Started dei Black Eyed Peas
  • Alex balla Every Body Needs Somebody To Love dei Blues Brothers
  • Flavia canta Think di Aretha Franklin
  • Matilde balla Una Notte A Napoli di Pink Martini
  • GARD canta Don’t Stop Believin’ dei Journey
  • Maria Rosaria balla Échame La Culpa di Demi Lovato e Luis Fonsi
  • Riccardo canta Io Non Ho Paura di Fiorella Mannoia
  • Pierpaolo balla Cuore Rotto di Tiziano Ferro
  • Penelope canta Scrivimi di Nino Buonocore
  • Anna balla Hollaback Girl di Gwen Stefani
  • FRASA canta Per Te di Ernia
  • Michele canta Sognami di Biagio Antonacci
  • Michelle canta Call Me di Blondie

Anbeta Toromani giudice ad Amici 2025

GARA CANTO GIUDICATA DA IRAMA

  1. Gard
  2. Penelope
  3. Valentina
  4. Riccardo
  5. Plasma
  6. Flavia
  7. Michele e Michelle
  8. Frasa (va in sfida)

Frasa non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANBETA TOROMANI

  1. Alessio
  2. Emiliano
  3. Pierpaolo
  4. Anna
  5. Maria Rosaria e Matilde
  6. Alex (va in sfida)

Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Maria Rosaria e Matilde, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

Irama ospite e giudice ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quarta puntata di Amici 2025.

