Michele Bravi torna nei teatri con una nuova serie di appuntamenti del Commedia Musicale Tour. Dopo il debutto sold out di Mestre e le anteprime speciali di Milano e Roma andate in scena nella primavera 2026, il cantautore porterà lo spettacolo in otto città italiane tra novembre e dicembre. I nuovi concerti rappresentano la prosecuzione del progetto legato all’album Commedia Musicale, pubblicato lo scorso aprile.
Michele Bravi concerti 2026: le date del tour
|Data
|Location
|Città
|2 novembre 2026
|Teatro Europauditorium
|Bologna
|3 novembre 2026
|Gran Teatro Geox
|Padova
|7 novembre 2026
|Teatro Nazionale
|Genova
|9 novembre 2026
|Teatro Colosseo
|Torino
|10 novembre 2026
|Teatro Lirico
|Milano
|15 novembre 2026
|Teatro Massimo
|Pescara
|20 novembre 2026
|Teatro Brancaccio
|Roma
|22 novembre 2026
|Teatro Cartiere Carrara
|Firenze
Il nuovo tour di Michele Bravi
Il Commedia Musicale Tour nasce dall’omonimo progetto discografico pubblicato il 17 aprile 2026. Lo spettacolo unisce musica, racconto e componenti teatrali, elementi che da tempo caratterizzano il percorso artistico di Michele Bravi. Dopo le prime date della scorsa primavera, il tour riparte ora con una nuova leg nei teatri italiani.
In scaletta trovano spazio i brani dell’ultimo album, insieme ad alcuni dei pezzi più rappresentativi del repertorio del cantautore, riletti per questa dimensione dal vivo.
Il percorso di Michele Bravi
Vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi ha costruito negli anni una carriera che alterna musica, scrittura e recitazione. Tra i momenti più significativi del suo percorso c’è la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con Il diario degli errori, brano che gli valse il quarto posto finale.
Nel 2026 l’artista è tornato sul palco dell’Ariston con Prima o poi, mentre parallelamente ha preso parte alle riprese di Roma Elastica, il nuovo film di Bertrand Mandico selezionato per il Festival di Cannes.
La scaletta del Commedia Musicale Tour
Di seguito la scaletta eseguita da Michele Bravi il 22 maggio 2026 all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano durante il Commedia Musicale Tour.
L’ordine dei brani potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour autunnale.
- Umorismo italiano
- Cabaret
- Funerale
- Falene
- Nero Bali
- Prima o poi
- Amarsi nel disordine
- Maneggiami con cura
- La vita breve dei coriandoli
- Infanzia negli occhi
- Inverno dei fiori
- Popolare
- L’uomo invisibile
- Genitore 3
- Mantieni il bacio
- Domani è un altro giorno
- Al di là delle canzoni
- Insuccesso
- Solo per un po’
- Buona la prima
- Il diario degli errori
- Ricordami
Biglietti e prevendite
I biglietti per le nuove date del tour saranno disponibili in prevendita online dalle ore 14.00 di lunedì 22 giugno 2026.
Le prevendite nei punti vendita autorizzati apriranno invece alle ore 11.00 di sabato 27 giugno. Tutte le informazioni sui biglietti e sui circuiti ufficiali sono disponibili attraverso i canali di Vivo Concerti.
Foto: Mauro Balletti
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