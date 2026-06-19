Michele Bravi torna nei teatri con una nuova serie di appuntamenti del Commedia Musicale Tour. Dopo il debutto sold out di Mestre e le anteprime speciali di Milano e Roma andate in scena nella primavera 2026, il cantautore porterà lo spettacolo in otto città italiane tra novembre e dicembre. I nuovi concerti rappresentano la prosecuzione del progetto legato all’album Commedia Musicale, pubblicato lo scorso aprile.

Michele Bravi concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 2 novembre 2026 Teatro Europauditorium Bologna 3 novembre 2026 Gran Teatro Geox Padova 7 novembre 2026 Teatro Nazionale Genova 9 novembre 2026 Teatro Colosseo Torino 10 novembre 2026 Teatro Lirico Milano 15 novembre 2026 Teatro Massimo Pescara 20 novembre 2026 Teatro Brancaccio Roma 22 novembre 2026 Teatro Cartiere Carrara Firenze

Il nuovo tour di Michele Bravi

Il Commedia Musicale Tour nasce dall’omonimo progetto discografico pubblicato il 17 aprile 2026. Lo spettacolo unisce musica, racconto e componenti teatrali, elementi che da tempo caratterizzano il percorso artistico di Michele Bravi. Dopo le prime date della scorsa primavera, il tour riparte ora con una nuova leg nei teatri italiani.

In scaletta trovano spazio i brani dell’ultimo album, insieme ad alcuni dei pezzi più rappresentativi del repertorio del cantautore, riletti per questa dimensione dal vivo.

Il percorso di Michele Bravi

Vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi ha costruito negli anni una carriera che alterna musica, scrittura e recitazione. Tra i momenti più significativi del suo percorso c’è la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con Il diario degli errori, brano che gli valse il quarto posto finale.

Nel 2026 l’artista è tornato sul palco dell’Ariston con Prima o poi, mentre parallelamente ha preso parte alle riprese di Roma Elastica, il nuovo film di Bertrand Mandico selezionato per il Festival di Cannes.

La scaletta del Commedia Musicale Tour

Di seguito la scaletta eseguita da Michele Bravi il 22 maggio 2026 all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano durante il Commedia Musicale Tour.

L’ordine dei brani potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour autunnale.

Umorismo italiano

Cabaret

Funerale

Falene

Nero Bali

Prima o poi

Amarsi nel disordine

Maneggiami con cura

La vita breve dei coriandoli

Infanzia negli occhi

Inverno dei fiori

Popolare

L’uomo invisibile

Genitore 3

Mantieni il bacio

Domani è un altro giorno

Al di là delle canzoni

Insuccesso

Solo per un po’

Buona la prima

Il diario degli errori

Ricordami

Biglietti e prevendite

I biglietti per le nuove date del tour saranno disponibili in prevendita online dalle ore 14.00 di lunedì 22 giugno 2026.

Le prevendite nei punti vendita autorizzati apriranno invece alle ore 11.00 di sabato 27 giugno. Tutte le informazioni sui biglietti e sui circuiti ufficiali sono disponibili attraverso i canali di Vivo Concerti.

Foto: Mauro Balletti

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