BMG annuncia VIVERE il mio concerto più bello! di Ornella Vanoni, in uscita il 13 novembre e in pre-order dalle 12 di martedì 22 settembre. Il progetto, annunciato per festeggiare il compleanno della cantante, è composto da 31 canzoni e vede la partecipazione di numerosi ospiti.

Il singolo con Elisa e gli ospiti dell’album

L’album è anticipato dal brano Almeno tu nell’universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni con Elisa, disponibile dal 22 settembre su tutte le piattaforme digitali.

L’annuncio arriva nel giorno del compleanno dell’artista, queste le parole pubblicate sui social da BMG:

“Cara Ornella, finalmente possiamo annunciare questo progetto, costruito insieme a te, nato dalla tua voglia di raccontare ancora il tuo entusiasmo nei confronti della vita.”

VIVERE il mio concerto più bello! contiene 29 canzoni eseguite dal vivo e 2 inediti, le ultime registrazioni in studio nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che sarebbe dovuto uscire quest’anno.

Il disco coinvolge diversi artisti:

Calcutta

Colapesce

Daniele Di Bonaventura

Dimartino

Ditonellapiaga

Drusilla Foer

Elisa

Emma

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Gigi D’Alessio

Giuliano Sangiorgi

Mahmood

Malika Ayane

Mario Lavezzi

Paolo Fresu

Patty Pravo

I formati disponibili

L’album sarà disponibile in due formati fisici, entrambi in edizione Collector’s. Il Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 giri) contiene 3 vinili con le 29 canzoni live e un 45 giri speciale con i due brani inediti.

Questo formato è accompagnato da un maxi booklet di 32 pagine con immagini e dediche che tutti gli ospiti hanno voluto rivolgere a Ornella.

Il Doppio CD Maxi è un formato speciale con booklet di 32 pagine contenente foto e dediche. Il CD 1 racchiude il primo dei due inediti e 14 tracce dal vivo, il CD 2 il secondo inedito e altre 15 esibizioni live.