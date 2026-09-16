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Ornella Vanoni, riemergono le registrazioni inedite del 1976 con Toquinho e Vinícius de Moraes

La riedizione per i 50 anni de La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria uscirà il 13 novembre con materiali inediti.

Ornella Vanoni con Toquinho e Vinícius de Moraes durante le registrazioni dell’album del 1976
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A cinquant’anni dall’uscita di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria tornano alla luce alcune registrazioni inedite realizzate nel 1976 da Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. Il materiale sarà pubblicato da NAR International/ADA all’interno di una nuova edizione celebrativa dell’album, disponibile dal 13 novembre 2026.

Il cofanetto è già disponibile in pre-order nelle versioni doppio CD e doppio LP, entrambe in tiratura limitata. È inoltre possibile effettuare il pre-save dell’edizione digitale.

La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria: gli inediti del 1976

La riedizione riunisce l’album originale, rimasterizzato a partire dai nastri dell’epoca, e un secondo disco composto da registrazioni mai pubblicate. Tra i materiali recuperati ci sono anche conversazioni e scambi di battute tra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes, registrati durante le sessioni romane del 1976.

Questi frammenti permettono di ascoltare anche ciò che avveniva tra un’esecuzione e l’altra: indicazioni, commenti e momenti informali che documentano il rapporto costruito in studio dai tre artisti. Alle canzoni già conosciute si aggiunge quindi una parte sonora che restituisce il modo in cui il disco prese forma.

Le edizioni fisiche saranno accompagnate da un book con i testi delle canzoni, fotografie inedite dell’epoca e note di copertina curate dalla critica musicale e scrittrice Giulia Cavaliere, alla quale è affidato anche il commento alle registrazioni recuperate. Ogni formato conterrà inoltre uno sticker per il cinquantesimo anniversario e un poster da collezione, con una grafica diversa per le versioni LP e CD.

Il progetto visivo è stato realizzato da Ciao Discoteca Italiana. La copertina originale viene conservata con una variazione cromatica, mentre i nuovi elementi grafici saranno stampati su una o-card sovrapposta all’artwork.

Copertina della riedizione per i 50 anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes

Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes: l’incontro del 1976

Pubblicato nel 1976, La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria nasce dall’incontro tra la canzone italiana e la musica brasiliana. Al centro del progetto ci sono la voce di Ornella Vanoni, la chitarra e la voce di Toquinho e la presenza di Vinícius de Moraes, poeta, autore e figura centrale della bossa nova.

A guidare la lavorazione fu Sergio Bardotti, produttore del disco e autore degli adattamenti italiani dei brani brasiliani. Le parti principali furono registrate in presa diretta, lasciando emergere l’intesa tra i tre protagonisti. I cori e le parti orchestrali, arrangiati da Gianfranco Lombardi, vennero aggiunti successivamente.

Il repertorio comprende canzoni come Senza paura, Samba della rosa, Samba in preludio, Io so che ti amerò e La voglia la pazzia, insieme alla rilettura di Anema e core. Il disco contribuì a portare la bossa nova a un pubblico italiano più ampio e venne certificato Oro poche settimane dopo la pubblicazione.

Nel nostro approfondimento della serie AMI Legacy dedicato a La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria abbiamo ricostruito la storia del progetto, i suoi protagonisti e la tracklist completa dell’album originale.

L’annuncio della riedizione arriva a pochi giorni dal 22 settembre, data in cui Ornella Vanoni avrebbe compiuto 92 anni, e a meno di un anno dalla scomparsa dell’artista. Il recupero delle registrazioni del 1976 aggiunge così nuove testimonianze a uno dei lavori più riconoscibili della sua discografia e documenta dall’interno l’incontro con Toquinho e Vinícius de Moraes.

La riedizione del 50° anniversario

  • ▸ Titolo · La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria – 50° anniversario
  • ▸ Artisti · Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes
  • ▸ Uscita · 13 novembre 2026
  • ▸ Formati · Doppio LP, doppio CD e digitale
  • ▸ Contenuti · Album rimasterizzato, registrazioni e conversazioni inedite del 1976
  • ▸ Etichetta · NAR International/ADA

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