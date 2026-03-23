23 Marzo 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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23 Marzo 2026

Certificazioni FIMI settimana 12/2026: Sayf da Sanremo 2026 e Tonypitony all’oro, doppio platino per Vasco Rossi e Noyz Narcos

Settimana all'insegna del catalogo e degli album: pochi singoli ma traguardi importanti per i dischi storici

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Sayf, Tonypitony, Vasco Rossi e Ornella Vanoni
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Le certificazioni FIMI settimana 12 2026 ci restituiscono una fotografia molto chiara: è il catalogo a fare la voce grossa, con una forte spinta internazionale e alcune conferme importanti per il mercato italiano. In una settimana in cui i numeri dei singoli faticano a decollare, sono gli album a trainare il mercato, dimostrando come i progetti a lungo termine continuino a macinare ascolti e vendite costanti nel tempo.

Il mercato italiano di questa settimana si distingue per la forza del catalogo e per i risultati di album che hanno segnato le ultime stagioni discografiche. Vasco Rossi e Noyz Narcos sono i protagonisti assoluti con i loro doppi platini. Tra i singoli, spicca il risultato di Sayf: Tu mi piaci tanto, presentata a Sanremo 2026, conquista il disco d’oro e diventa la seconda certificazione FIMI tra i brani del Festival di quest’anno. Da segnalare anche il primo oro per Tonypitony con l’album omonimo: un risultato significativo per un progetto completamente indipendente, distribuito dalla propria etichetta Tonypitony Produziony.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 50.000 unità
  • Singoli Platino: 100.000 unità
  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità

Internazionali ‒ Singoli

  • Bad Bunny ‒ BAILE INoLVIDABLE (Platino)
  • Rauw Alejandro & Bad Bunny ‒ Qué Pasaría… (Oro)

Internazionali ‒ Album

  • Arctic Monkeys ‒ AM (4 Platino)
  • Bruno Mars ‒ UNORTHODOX JUKEBOX (2 Platino)
  • Harry Styles ‒ KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. (Oro)
  • A$AP Rocky ‒ AT.LONG.LAST.A$AP (Oro)
  • Pitbull ‒ GLOBALIZATION (Oro)

A seguire le certificazioni italiane.

Continua

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