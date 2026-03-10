TonyPitony senza maschera? La foto virale su X riaccende il mistero

Una foto che mostrerebbe TonyPitony senza la sua iconica maschera sta circolando nelle ultime ore su X e ha riacceso la curiosità sull’identità del cantante diventato virale negli ultimi mesi.

L’immagine è stata pubblicata dall’utente @lorenzomega_ con il messaggio “tony pitony senza maschera, non ringraziatemi” e nel giro di poche ore ha iniziato a rimbalzare tra repost e commenti, raccogliendo migliaia di interazioni.

tony pitony senza maschera, non ringraziatemi pic.twitter.com/VyoisfVyCT — lorenzomega (@lorenzomega_) March 9, 2026

TonyPitony senza maschera? La foto diventata virale

Lo scatto mostra un ragazzo seduto in un paesaggio di montagna. In poche ore la fotografia ha iniziato a circolare sui social e diversi utenti hanno iniziato a confrontarla con alcune immagini pubblicate negli stessi giorni dall’entourage dell’artista.

Gli elementi che hanno fatto discutere i social

Confrontando le immagini circolate online emergono alcuni elementi che hanno alimentato le ipotesi sull’identità della persona ritratta nello scatto.

la foto sembrerebbe scattata nello stesso giorno mostrato in alcune immagini pubblicate sui social dal manager dell’artista

mostrato in alcune immagini pubblicate sui social dal manager dell’artista la persona nello scatto indossa un abbigliamento identico a quello visto in altri contenuti pubblicati online

a quello visto in altri contenuti pubblicati online nella foto compare anche Luca Di Trapani, manager legato al progetto TonyPitony

Proprio la presenza del manager è uno degli elementi che ha spinto molti fan a collegare lo scatto al cantante. Al momento però non esiste alcuna conferma ufficiale sull’autenticità della fotografia né sull’identità della persona ritratta.

Le ipotesi sul possibile vero nome

Intanto da tempo tra i fan circolano diverse ipotesi anche sul possibile vero nome del cantante, che sarebbe Simone. Nei credits di alcuni brani pubblicati sulle piattaforme digitali compare infatti il nome Simone De Simone tra gli autori, ma il cognome sarebbe probabilmente uno pseudonimo.

Anche su questo aspetto non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dell’artista o del suo team.

Il mistero dietro TonyPitony

Parte del successo di TonyPitony è legata proprio alla scelta di mantenere nascosto il proprio volto. Il cantante si presenta infatti sempre con una maschera ispirata a Elvis Presley, diventata nel tempo uno degli elementi più riconoscibili del personaggio.

Negli ultimi mesi però l’artista si è fatto conoscere anche per i risultati ottenuti con la sua musica e per la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove insieme a Ditonellapiaga ha conquistato il pubblico vincendo la serata delle cover.

Un percorso che per molti osservatori rende la maschera sempre meno centrale rispetto al progetto musicale. Che resti o meno parte del personaggio, il successo dell’artista sembra ormai andare oltre il mistero sull’identità.