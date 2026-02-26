26 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Festival di Sanremo
Sanremo 2026: chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni?

La giovane si è esibita sulle note di "Eternità", iconico brano del 1970

Camilla Ardenzi omaggio Ornella Vanoni Sanremo 2026
Tra i momenti più attesi di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 c’era, senza alcun dubbio, l’omaggio a Ornella Vanoni della nipote Camilla Ardenzi sulle note di Eternità, iconico brano del 1970, che ha il sapore di un vero e proprio passaggio di testimone artistico.

Ma, cosa sappiamo di Camilla?

Classe 1999, la giovane artista è figlia di Cristiano Ardenzi, unico figlio della Vanoni, nato dal matrimonio con il produttore Lucio Ardenzi.

Appassionata tanto di musica quanto di cucina, Camilla è sempre stata uno spirito libero, proprio come la nonna. A 18 anni parte così per la Nuova Zelanda, dove vive per ben quattro anni. Qui, consegue il diploma di insegnante di yoga. Tornata in Europa, continua poi a viaggiare, spostandosi di città in città.

SANREMO 2026, CAMILLA ARDENZI: IL LEGAME CON NONNA ORNELLA

Il legame tra Camilla e nonna Ornella è sempre stato molto forte, tanto che – già da bambina – ha partecipato a un album della cantante, prestando la sua voce nel brano E Del Mio Cuore.

Nonostante ciò, non gli è mai stato imposto alcun percorso musicale. È stata lei a scegliere la musica o, forse, è stata la musica a sceglierla. Ed ecco che, dopo la scomparsa della nonna, Camilla non ci ha pensato due volte, manifestando sin da subito la volontà di continuare a diffondere la poesia e la profondità del repertorio della nonna.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 non è dunque un caso isolato. Ospite di Fabio Fazio, la giovane aveva infatti già dato prova delle sua abilità canore durante lo speciale Ornella Senza Fine, andato in onda il 18 gennaio 2026 sul Nove, interpretando – in coppia con DiodatoSenza Fine, storico pezzo scritto da Gino Paoli e reso immortale proprio dalla nonna.

All Music Italia

