Sanremo 2026, seconda serata: top e flop, ospiti e classifica parziale

Top e flop seconda serata Sanremo 2026 ecco cosa è successo.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in onda mercoledì 25 febbraio su Rai 1, ha visto esibirsi 15 Big e le semifinali delle Nuove Proposte presentato da Gazzoli.

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston si sono alternati Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, tra momenti musicali, incursioni comiche e omaggi.

Qui la scaletta completa della seconda serata

Ecco cosa è successo…

In apertura le due semifinali: Nicolò Filippucci con Laguna ha sfidato Blind, El Ma & Soniko con Nei miei DM, mentre Mazzariello con Manifestazione d’amore ha incontrato Angelica Bove con Mattone. I due vincitori delle sfide accedono alla finale di giovedì.

In Finale domani sera vanno Nicolò Filippucci con Laguna e Angelica Bove con Mattone

Si sono esibiti 15 dei 30 big: Patty Pravo con Opera, LDA & Aka 7even con Poesie clandestine, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare, Tommaso Paradiso con I romantici, Elettra Lamborghini con Voilà, Ermal Meta con Stella stellina, Levante con Sei tu, Bambole di Pezza con Resta con me, Chiello con Ti penso sempre, J-Ax con Italia starter pack, Nayt con Prima che, Fulminacci con Stupida sfortuna, Fedez & Marco Masini con Male necessario, Dargen D’Amico con AI AI, Ditonellapiaga con Che fastidio!.

La serata inoltre ha ospitato i campioni olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, tra cui Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, insieme agli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra che raccontano tra gli applausi i loro successi olimpici. Grande ovazione del pubblico.

Sul palco anche il Coro Anffas, che ha interpretato Si può dare di più in uno dei momenti più partecipati della serata. Laura Pausini si esibisce insieme a loro.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si è esibito Bresh riponendo La tana del Granchio mentre dalla nave Costa Toscana è arrivato Max Pezzali con un medley di Nord sud ovest est e Tieni il tempo.

Emozione e memoria si intrecciano sul palco con l’omaggio bellissimo a Ornella Vanoni, portata in scena da Camilla Ardenzi, e con il riconoscimento alla carriera assegnato a Fausto Leali.

In un’atmosfera raccolta, quasi sospesa, Achille Lauro e Laura Pausini hanno dato voce a 16 marzo, scegliendo un’intimità che ha cambiato il respiro del teatro.

Poi Lauro è tornato da solo, con Perdutamente, trasformando la canzone in un pensiero dedicato alle vittime di Crans Montana, in uno dei passaggi più intensi della serata.

