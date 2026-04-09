Un vinile colorato e numerato da collezione per celebrare uno dei sodalizi più iconici della musica italiana: Sony Music pubblica Per sempre, progetto discografico che riunisce Ornella Vanoni e Gino Paoli in un unico oggetto da collezione disponibile in pre-order sul Sony Music Store solo oggi, giovedì 9 aprile, e domani, venerdì 10 aprile.

Il vinile 12” a 45 giri in edizione marble orange numerata raccoglie due brani originali che rappresentano l’essenza dei rispettivi repertori: L’appuntamento di Ornella Vanoni sul lato A e Senza fine di Gino Paoli sul lato B. A rendere ancora più prezioso il progetto, un testo inedito firmato da Gino Castaldo dedicato a questa straordinaria collaborazione artistica.

UN OGGETTO DA COLLEZIONE PER DUE LEGGENDE

La scrittura essenziale e poetica di Gino Paoli e l’interpretazione magnetica di Ornella Vanoni hanno segnato un’epoca e fatto la storia della canzone d’autore italiana. Per sempre non è una semplice ristampa: è un omaggio a un incontro artistico che ha saputo “fermare il tempo e trasformarlo in un appuntamento senza fine”.

La finestra di acquisto è estremamente limitata: il pre-order è attivo esclusivamente sul Sony Music Store nelle giornate del 9 e 10 aprile.