Mahmood testo, traduzione e significato di Mashooqa, il brano pubblicato il 19 maggio 2026 per la colonna sonora di Cocktail 2, film Bollywood in uscita nelle sale indiane il 19 giugno.

La canzone segna una collaborazione internazionale tra il cantautore italiano e il produttore indiano Pritam, uno dei nomi più popolari della musica asiatica contemporanea. Nel brano, Mahmood interpreta e firma tutte le parti in italiano, affiancato da Raghav Chaitanya, Ruaa Kayy e dal paroliere Amitabh Bhattacharya.

Nel giro di poche settimane Mashooqa è diventata un piccolo caso internazionale. Al 13 giugno 2026 il brano ha superato i 7,1 milioni di ascolti su Spotify e continua a crescere nelle classifiche indiane.

Mahmood – Mashooqa : il significato del brano

La parola “Mashooqa” significa “amata” o “donna amata”. Il brano ruota attorno all’attrazione per una persona che esercita un fascino irresistibile, tra desiderio, insicurezza e idealizzazione.

Le strofe interpretate da Mahmood sono in italiano e raccontano un rapporto fatto di domande e indecisioni. Le parti in hindi sviluppano invece il lato più romantico della narrazione, con immagini tipiche della tradizione delle colonne sonore Bollywood: il cuore che non ascolta la ragione, gli sguardi che fanno perdere il controllo e la disponibilità a sacrificare tutto per la persona amata.

La scelta di coinvolgere Mahmood è legata anche al rapporto tra il film e l’Italia. Cocktail 2 è stato infatti girato in larga parte in Sicilia e la presenza di un artista italiano contribuisce a rafforzare questo legame all’interno della colonna sonora.

La crescita di Mashooqa nelle classifiche indiane

Oltre all’attenzione ricevuta sui social, il successo del brano è confermato dai numeri delle piattaforme di streaming.

Settimana Posizione Spotify India 28 maggio 2026 #173 4 giugno 2026 #100 11 giugno 2026 #60

In tre settimane il brano ha guadagnato 113 posizioni nella classifica settimanale Spotify India. Un risultato che ha contribuito anche alla crescita degli ascoltatori mensili di Mahmood sulla piattaforma.

Cos’è Cocktail 2

Cocktail 2 è il sequel ufficiale della commedia romantica indiana uscita nel 2012. Il film è diretto da Homi Adajania e vede nel cast Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna e Sanjay Dutt.

La storia segue la relazione tra Diya e Kunal, messa in discussione dal ritorno di Ally, una figura del loro passato. Tra equivoci, amicizie e sentimenti contrastanti, il film riprende i temi che avevano reso popolare il primo capitolo.

Parte delle riprese si è svolta in Sicilia, elemento che ha contribuito a creare un collegamento diretto con l’Italia anche sul piano musicale.

Testo e traduzione di Mashooqa

Di seguito il testo del brano con la traduzione in italiano delle parti in hindi, indicate in corsivo.

Sai mi chiedo perché mi seduci quando ti avvicini

Parli con la gente e non capisco mai perché lo fai

Sembriamo amici che finiranno nei guai (Come, get me now) (woo)

(Come, get me now) (ah-ah-ah, ah)

(Come, get me now) (ayy)

(Come, get me now) Cosa posso fare? Il cuore è ostinato

Il cuore non ascolta ragioni

Cosa posso fare? Il cuore è ostinato

Il cuore non ascolta ragioni Se necessario morirei per te

Mi fai impazzire O mia amata, oh, mia amata

Non mi stanco mai dei tuoi sguardi O mia amata, oh, mia amata

Non mi stanco mai dei tuoi sguardi Haaye, haaye, haaye, haaye, haaye, haaye, haaye Sai mi chiedo perché mi seduci quando ti avvicini

Parli con la gente e non capisco mai perché lo fai

Sembriamo amici che finiranno nei guai (Come get me now) sei mia (sei mia)

(Come get me now) baby

(Come get me now)

(Come get me now) Il tuo sguardo non manca mai il bersaglio

Perché dovrei cercare di salvarmi da te?

Stringimi a te anche solo per un istante

Passerei tutta la vita dentro quell’attimo È il mestiere degli innamorati perdere la testa

E poi dare la colpa al destino Scusa se ti guardo e non so più cosa dire

Resta con me fino alla fine O mia amata, oh, mia amata

Non mi stanco mai dei tuoi sguardi O mia amata, oh, mia amata

Non mi stanco mai dei tuoi sguardi Haaye, haaye, haaye, haaye, haaye, haaye, haaye Baby, cosa c’è? Parlami di te

Resta fuori con me nel weekend

Baby, non lo so, forse partirò

Dammi un segno perché in fondo

Tu qua vicino dimmi cosa ci fai

Mi chiedi: “Baby, quanti posti vedrai?”

Andiamo nel Brunei, UK, LA

Se sai di fake, ti saluterò Amata, amata, amata, amata

Amata, amata, mia amata, come stai? Amata, amata, amata, amata

Amata, amata, mia amata, come stai? Amata, amata, amata, amata

Amata, amata, mia amata, come stai? Amata, amata, amata, amata

Amata, amata, mia amata, come stai? (Come get me now)

Nel brano convivono due linguaggi e due tradizioni musicali differenti. Le strofe di Mahmood mantengono uno stile vicino al pop contemporaneo italiano, mentre il ritornello si inserisce nella tradizione romantica delle grandi produzioni Bollywood.

Crediti del brano ▸ Titolo · Mashooqa

· Mashooqa ▸ Artista · Pritam, Mahmood, Raghav Chaitanya, Ruaa Kayy

· Pritam, Mahmood, Raghav Chaitanya, Ruaa Kayy ▸ Autori · Amitabh Bhattacharya, Mahmood, Pritam

· Amitabh Bhattacharya, Mahmood, Pritam ▸ Etichetta · Universal Music India Pvt. Ltd. (Maddock Films Pvt. Ltd.)

· Universal Music India Pvt. Ltd. (Maddock Films Pvt. Ltd.) ▸ Data di uscita · 19 maggio 2026