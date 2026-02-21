21 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
21 Febbraio 2026

Autori che hanno vinto più Festival di Sanremo: la classifica aggiornata e chi può salire nel 2026

Da Modugno e Mogol fino a Dardust: numeri, record e gli autori già vincenti in gara nel 2026.

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Autori che hanno vinto più Festival di Sanremo classifica aggiornata
Condividi su:

Chi sono gli autori che hanno vinto più volte il Festival di Sanremo? La Rai ha pubblicato l’elenco completo degli autori delle canzoni vincitrici dal 1951 al 2025. Un documento che permette di ricostruire non solo la storia dei brani vincitori, ma anche di individuare le firme che più di altre hanno lasciato un segno nella storia del Festival.

Gli autori con più vittorie al Festival di Sanremo

In testa troviamo due nomi a quota quattro vittorie.

Domenico Modugno ha firmato:

  • Nel blu dipinto di blu (1958) interpretata da Domenico Modugno e Claudio Villa
  • Piove (1959) Johnny DorelliDomenico Modugno
  • Addio… Addio (1962) Domenico ModugnoClaudio Villa
  • Dio, come ti amo! (1966) Gigliola CinquettiDomenico Modugno

Quattro affermazioni anche per Mogol:

  • Al di là (1961) Betty CurtisLuciano Tajoli
  • Uno per tutte (1963) Emilio PericoliTony Renis
  • Se piangi, se ridi (1965) Bobby SoloThe Minstrels
  • Se stiamo insieme (1991) Riccardo Cocciante

Subito dietro, a quota tre vittorie, troviamo Franco Migliacci:

  • Nel blu dipinto di blu (1958) Domenico ModugnoClaudio Villa
  • Addio… Addio (1962) Domenico ModugnoClaudio Villa
  • Il cuore è uno zingaro (1971) Nicola Di BariNada

Gli autori con due vittorie a Sanremo

Sono numerosi gli autori che hanno conquistato il Festival due volte nel corso della carriera. Tra questi: Bardotti, Minellono, Fiorelli, Ruccione, Ramazzotti, Dardust, Berlincioni, Salerno, Cassano, M. Fabrizio, Verde, Farina, Cogliati, Panzeri, Bigazzi, Luca Chiaravalli, Testa, Alessandro Mahmoud.

Un dato che racconta quanto il Festival sia stato, negli anni, un terreno di continuità per alcune firme capaci di attraversare decenni diversi.

Nuovo millennio: chi ha vinto più volte dal 2000 in poi

Limitando l’analisi al nuovo millennio, gli unici autori plurivincitori sono:

Dardust

  • Soldi (2019) Mahmood
  • La noia (2024) Angelina Mango

Luca Chiaravalli

  • Un giorno mi dirai (2016) Stadio
  • Occidentali’s Karma (2017) Francesco Gabbani

Alessandro Mahmoud

  • Soldi (2019) Mahmood
  • Brividi (2022) Mahmood e Blanco

Un segnale chiaro: negli ultimi venticinque anni è più difficile che una singola firma riesca a imporsi più volte, anche per via della crescente presenza di team autoriali.

Autori vincitori presenti anche a Sanremo 2026

Incrociando la lista completa degli autori vincitori del Festival di Sanremo con i crediti delle canzoni in gara nel 2026, emergono alcuni nomi che hanno già conquistato l’Ariston in passato e che quindi hanno la possibilità di incrementare il proprio palmarès.

Dardust (2 vittorie: Soldi, 2019; La noia, 2024) è presente come autore e produttore di Ermal Meta con Stella stellina. È l’unico plurivincitore del nuovo millennio in gara quest’anno.

Davide Petrella (1 vittoria: Due vite di Marco Mengoni, 2023) firma due brani in gara nel 2026: Luchè con Labirinto e Tommaso Paradiso con I romantici. È l’ex vincitore più presente tra gli autori di questa edizione.

Davide Simonetta (1 vittoria: Due vite, 2023) è tra gli autori di Tommaso Paradiso con I romantici.

Giuseppe Anastasi (1 vittoria: Controvento di Arisa, 2014) firma Arisa con Magica favola.

Marco Masini (1 vittoria come autore con L’uomo volante, 2004) è co-autore e interprete di Male necessario insieme a Fedez.

Non risultano invece presenti nell’edizione 2026 altri plurivincitori del nuovo millennio come Luca Chiaravalli e Alessandro Mahmoud (Mahmood), rendendo questa edizione particolarmente aperta sul fronte delle statistiche storiche.

Per l’elenco completo e aggiornato degli autori delle canzoni in gara a Sanremo 2026, leggi qui:
Festival di Sanremo 2026, gli autori delle canzoni in gara.

All Music Italia

Articoli più letti

Lucio Presta e Maria De Filippi 1

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 3

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 4

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
New Music Friday 20 febbraio 2026: pagelle ai nuovi singoli italiani 5

New Music Friday 20 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Salmo pigliatutto nella settimana pre-Sanremo
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 6

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 7

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 20 febbraio: singoli più attesi settimana 8/2026 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 20 febbraio 2026

Cerca su A.M.I.