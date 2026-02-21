Autori che hanno vinto più Festival di Sanremo: la classifica aggiornata e chi può salire nel 2026

Chi sono gli autori che hanno vinto più volte il Festival di Sanremo? La Rai ha pubblicato l’elenco completo degli autori delle canzoni vincitrici dal 1951 al 2025. Un documento che permette di ricostruire non solo la storia dei brani vincitori, ma anche di individuare le firme che più di altre hanno lasciato un segno nella storia del Festival.

Gli autori con più vittorie al Festival di Sanremo

In testa troviamo due nomi a quota quattro vittorie.

Domenico Modugno ha firmato:

Nel blu dipinto di blu (1958) interpretata da Domenico Modugno e Claudio Villa

(1958) interpretata da e Piove (1959) Johnny Dorelli – Domenico Modugno

(1959) – Addio… Addio (1962) Domenico Modugno – Claudio Villa

(1962) – Dio, come ti amo! (1966) Gigliola Cinquetti – Domenico Modugno

Quattro affermazioni anche per Mogol:

Al di là (1961) Betty Curtis – Luciano Tajoli

(1961) – Uno per tutte (1963) Emilio Pericoli – Tony Renis

(1963) – Se piangi, se ridi (1965) Bobby Solo – The Minstrels

(1965) – Se stiamo insieme (1991) Riccardo Cocciante

Subito dietro, a quota tre vittorie, troviamo Franco Migliacci:

Nel blu dipinto di blu (1958) Domenico Modugno – Claudio Villa

(1958) – Addio… Addio (1962) Domenico Modugno – Claudio Villa

(1962) – Il cuore è uno zingaro (1971) Nicola Di Bari – Nada

Gli autori con due vittorie a Sanremo

Sono numerosi gli autori che hanno conquistato il Festival due volte nel corso della carriera. Tra questi: Bardotti, Minellono, Fiorelli, Ruccione, Ramazzotti, Dardust, Berlincioni, Salerno, Cassano, M. Fabrizio, Verde, Farina, Cogliati, Panzeri, Bigazzi, Luca Chiaravalli, Testa, Alessandro Mahmoud.

Un dato che racconta quanto il Festival sia stato, negli anni, un terreno di continuità per alcune firme capaci di attraversare decenni diversi.

Nuovo millennio: chi ha vinto più volte dal 2000 in poi

Limitando l’analisi al nuovo millennio, gli unici autori plurivincitori sono:

Dardust

Soldi (2019) Mahmood

(2019) La noia (2024) Angelina Mango

Luca Chiaravalli

Un giorno mi dirai (2016) Stadio

(2016) Occidentali’s Karma (2017) Francesco Gabbani

Alessandro Mahmoud

Soldi (2019) Mahmood

(2019) Brividi (2022) Mahmood e Blanco

Un segnale chiaro: negli ultimi venticinque anni è più difficile che una singola firma riesca a imporsi più volte, anche per via della crescente presenza di team autoriali.

Autori vincitori presenti anche a Sanremo 2026

Incrociando la lista completa degli autori vincitori del Festival di Sanremo con i crediti delle canzoni in gara nel 2026, emergono alcuni nomi che hanno già conquistato l’Ariston in passato e che quindi hanno la possibilità di incrementare il proprio palmarès.

Dardust (2 vittorie: Soldi, 2019; La noia, 2024) è presente come autore e produttore di Ermal Meta con Stella stellina. È l’unico plurivincitore del nuovo millennio in gara quest’anno.

Davide Petrella (1 vittoria: Due vite di Marco Mengoni, 2023) firma due brani in gara nel 2026: Luchè con Labirinto e Tommaso Paradiso con I romantici. È l’ex vincitore più presente tra gli autori di questa edizione.

Davide Simonetta (1 vittoria: Due vite, 2023) è tra gli autori di Tommaso Paradiso con I romantici.

Giuseppe Anastasi (1 vittoria: Controvento di Arisa, 2014) firma Arisa con Magica favola.

Marco Masini (1 vittoria come autore con L’uomo volante, 2004) è co-autore e interprete di Male necessario insieme a Fedez.

Non risultano invece presenti nell’edizione 2026 altri plurivincitori del nuovo millennio come Luca Chiaravalli e Alessandro Mahmoud (Mahmood), rendendo questa edizione particolarmente aperta sul fronte delle statistiche storiche.

