Mahmood ha presentato Moët, il suo nuovo brano inedito… scopriamo testo e significato del singolo in uscita prossimamente.

Si tratta di un pezzo crudo e disilluso che torna a raccontare le contraddizioni di Milano, tra alienazione urbana e relazioni disfunzionali. Il brano è stato presentato in anteprima il 9 aprile 2026 all’Alcatraz, durante l’evento di lancio della nuova Cupra Raval.

Una scelta non casuale: l’artista milanese è stato scelto dal marchio automobilistico spagnolo per il suo stile audace, modaiolo ma profondamente radicato nella denuncia sociale, in perfetta sintonia con il posizionamento di una vettura pensata per un pubblico giovane, urbano e fuori dagli schemi.

Di seguito trovate il testo completo di Moët e l’analisi del suo significato.

Mahmood, “Moët”: il testo

“Salam alaikum, la posso aiutare?”

Mi chiede dov’è il centro commerciale

Gli rispondo: “Non lo so”, lui mi guarda strano, preso male

Mi metto a correre come se fossi stato beccato a rubare

Chiamo gli amici, non vanno le cuffie, non ho manco da fumare

Una bitch davanti col cane mi grida: “Che ca**o guardi?”

Le dico che non ho sbatti ad esser trattato come un malato mentale

ah ah ah ah ah ah

ah ah ah ah ah ah

Brindo piano a pensare che, one day

Moët, per la strada c’era il tuo profumo

Fumano narghilè

Mai

dimmi che farai

Fino all’alba senza di me

Con te, Moët e neanche una lacrima

Confessavo il mio amore quando tu mi dicesti: “Siedit

Sotto quest’albero”, dentro alle tasche due condom

E poi sull’altare tolgo la giacca, mi sputi in bocca

Ora che restiamo qua, accendila

Sulla montagna la canna mi sale

Io rivedo mia madre e mio padre, torno di là

Non vedi che qua più parli d’amore più andiamo a puttane

Dai, non qui, non restarci male così

Lo sai, non avremo dei cani

Dammi un bacio prima di partire

Fino all’alba senza di me, one day

Moët e neanche una lacrima

Mahmood, “Moët”: il significato

Moët parte da un episodio di vita quotidiana: qualcuno per strada chiede un’informazione, Mahmood risponde di non saperla e si ritrova a correre come se avesse fatto qualcosa di sbagliato. Un’immagine semplice, efficace, che dice molto su come ci si può sentire fuori posto anche nei gesti più banali.

La seconda parte del brano cambia registro: le relazioni vengono raccontate senza filtri, con una lucidità quasi fastidiosa. “Lo sai, non avremo dei cani”, “dammi un bacio prima di partire”: frasi che non hanno bisogno di spiegazioni. Il titolo, lo champagne, il brindisi senza lacrime. Un lusso che non consola.

Il testo completo del brano non è ancora disponibile in versione ufficiale: aggiorneremo l’analisi non appena sarà pubblicato.

Foto: Mahmood all’Alcatraz di Milano, 9 aprile 2026 | ph via Instagram