11 Aprile 2026
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Moët: Mahmood torna con il brano più crudo del 2026

Presentato il 9 aprile all'Alcatraz di Milano, il brano racconta alienazione urbana e relazioni senza filtri.

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Mahmood sul palco dell'Alcatraz di Milano durante la presentazione del brano Moët, evento Cupra, 9 aprile 2026
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Mahmood ha presentato Moët, il suo nuovo brano inedito… scopriamo testo e significato del singolo in uscita prossimamente.

Si tratta di un pezzo crudo e disilluso che torna a raccontare le contraddizioni di Milano, tra alienazione urbana e relazioni disfunzionali. Il brano è stato presentato in anteprima il 9 aprile 2026 all’Alcatraz, durante l’evento di lancio della nuova Cupra Raval.

Una scelta non casuale: l’artista milanese è stato scelto dal marchio automobilistico spagnolo per il suo stile audace, modaiolo ma profondamente radicato nella denuncia sociale, in perfetta sintonia con il posizionamento di una vettura pensata per un pubblico giovane, urbano e fuori dagli schemi.

Di seguito trovate il testo completo di Moët e l’analisi del suo significato.

Mahmood, “Moët”: il testo

“Salam alaikum, la posso aiutare?”

Mi chiede dov’è il centro commerciale
Gli rispondo: “Non lo so”, lui mi guarda strano, preso male
Mi metto a correre come se fossi stato beccato a rubare
Chiamo gli amici, non vanno le cuffie, non ho manco da fumare
Una bitch davanti col cane mi grida: “Che ca**o guardi?”
Le dico che non ho sbatti ad esser trattato come un malato mentale

ah ah ah ah ah ah
ah ah ah ah ah ah

Brindo piano a pensare che, one day
Moët, per la strada c’era il tuo profumo

Fumano narghilè
Mai
dimmi che farai
Fino all’alba senza di me
Con te, Moët e neanche una lacrima
Confessavo il mio amore quando tu mi dicesti: “Siedit
Sotto quest’albero”, dentro alle tasche due condom
E poi sull’altare tolgo la giacca, mi sputi in bocca
Ora che restiamo qua, accendila
Sulla montagna la canna mi sale
Io rivedo mia madre e mio padre, torno di là
Non vedi che qua più parli d’amore più andiamo a puttane
Dai, non qui, non restarci male così
Lo sai, non avremo dei cani
Dammi un bacio prima di partire
Fino all’alba senza di me, one day
Moët e neanche una lacrima

Mahmood, “Moët”: il significato

Moët parte da un episodio di vita quotidiana: qualcuno per strada chiede un’informazione, Mahmood risponde di non saperla e si ritrova a correre come se avesse fatto qualcosa di sbagliato. Un’immagine semplice, efficace, che dice molto su come ci si può sentire fuori posto anche nei gesti più banali.

La seconda parte del brano cambia registro: le relazioni vengono raccontate senza filtri, con una lucidità quasi fastidiosa. “Lo sai, non avremo dei cani”, “dammi un bacio prima di partire”: frasi che non hanno bisogno di spiegazioni. Il titolo, lo champagne, il brindisi senza lacrime. Un lusso che non consola.

Il testo completo del brano non è ancora disponibile in versione ufficiale: aggiorneremo l’analisi non appena sarà pubblicato.

Foto: Mahmood all’Alcatraz di Milano, 9 aprile 2026 | ph via Instagram

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