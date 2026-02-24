Sanremo e Spotify: la storia dei migliori debutti dal 2017 a oggi. Chi ha fatto più stream?

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, uno dei dati più attesi, oltre a quello degli ascolti tv, sarà quello relativo ai debutti su Spotify.

Negli ultimi anni, la piattaforma di streaming è diventata un termometro fondamentale per misurare il successo immediato di una canzone, spesso anticipando il gradimento del pubblico e, in alcuni casi, il risultato finale della kermesse.

Un’ascesa inarrestabile, quella dei brani sanremesi sulla piattaforma, andata di pari passo con la crescita della playlist ufficiale del Festival, nata nel 2013 e risultata nel 2024 e 2025 la più ascoltata al mondo nella settimana dell’evento, con quasi 1.2 milioni di follower.

In attesa di scoprire i numeri di quest’anno, abbiamo raccolto i dati dei tre migliori debutti su Spotify Italia nel giorno di lancio per ogni edizione del Festival, dal 2017 al 2025. Un viaggio nei numeri che mostra una crescita esponenziale e racconta come è cambiato l’impatto di Sanremo sulla musica liquida.

Festival di sanremo: I migliori debutti su Spotify anno per anno

L’analisi, anno per anno, mostra un’evoluzione impressionante. Se nel 2017 il primo posto superava a malapena i 66.000 stream, dal 2022 in poi il debutto sul podio è diventato una gara a chi supera il milione, con picchi che hanno superato i 3.5 milioni di ascolti in 24 ore.

Sanremo 2017

Michele Bravi – Il diario degli errori (66.210 stream) Fabrizio Moro – Portami via (52.004 stream) Fiorella Mannoia – Che sia benedetta (46.046 stream)

Sanremo 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente (163.999 stream) Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza (117.814 stream) Annalisa – Il mondo prima di te (108.685 stream)

Sanremo 2019

Ultimo – I tuoi particolari (668.076 stream) Irama – La ragazza con il cuore di latta (396.761 stream) Achille Lauro – Rolls Royce (293.671 stream)

Sanremo 2020

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr (452.010 stream) Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) (393.755 stream) Achille Lauro – Me ne frego (376.408 stream)

Sanremo 2021

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome (778.363 stream) Madame – Voce (596.732 stream) Irama – La genesi del tuo colore (500.961 stream)

Sanremo 2022

Mahmood e Blanco – Brividi (3.586.498 stream) Elisa – O forse sei tu (1.074.419 stream) Rkomi – Insuperabile (992.886 stream)

Sanremo 2023

Lazza – Cenere (2.229.434 stream) Marco Mengoni – Due vite (1.394.016 stream) Mr. Rain – Supereroi (1.363.224 stream)

Sanremo 2024

Geolier – I p’ me, tu p’ te (2.251.402 stream) Annalisa – Sinceramente (1.813.791 stream) Mahmood – Tuta gold (1.776.247 stream)

Sanremo 2025

Olly – Balorda nostalgia (2.191.547 stream) Fedez – Battito (1.946.370 stream) Tony Effe – Damme ‘na mano (1.608.934 stream)

La classifica generale dei migliori debutti sanremesi

Se mettiamo insieme tutti i brani sul podio di ogni edizione, emerge una classifica dominata dalle annate più recenti, a testimonianza di come l’ascolto in streaming sia diventato il primo e più importante canale di fruizione per le canzoni del Festival. Il record assoluto appartiene a Mahmood e Blanco con Brividi, che nel 2022 ha letteralmente polverizzato ogni primato precedente.

Mahmood e Blanco – Brividi (2022) — 3.586.498 stream Geolier – I p’ me, tu p’ te (2024) — 2.251.402 stream Lazza – Cenere (2023) — 2.229.434 stream Olly – Balorda nostalgia (2025) — 2.191.547 stream Fedez – Battito (2025) — 1.946.370 stream Annalisa – Sinceramente (2024) — 1.813.791 stream Mahmood – Tuta gold (2024) — 1.776.247 stream Tony Effe – Damme ‘na mano (2025) — 1.608.934 stream Marco Mengoni – Due vite (2023) — 1.394.016 stream Mr. Rain – Supereroi (2023) — 1.363.224 stream

Vittoria al Festival e successo su Spotify: un legame sempre più forte

Un dato interessante riguarda la correlazione tra il primo posto su Spotify al debutto e la vittoria finale del Festival. Questo è accaduto nel 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, nel 2022 con Mahmood e Blanco e nel 2025 con Olly.

Nel 2023, il podio di Spotify (Lazza, Mengoni, Mr. Rain) rispecchiava quello finale, anche se con posizioni invertite per i primi due artisti. Il caso più emblematico resta quello del 2018, dove il podio del Festival e quello dei debutti su Spotify coincisero perfettamente.