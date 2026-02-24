24 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
24 Febbraio 2026

Sanremo e Spotify: la storia dei migliori debutti dal 2017 a oggi. Chi ha fatto più stream?

Dai 66.000 stream di Michele Bravi nel 2017 al record di Mahmood e Blanco.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Logo di Sanremo e di Spotify con i nomi degli artisti che hanno ottenuto i migliori debutti
Condividi su:

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, uno dei dati più attesi, oltre a quello degli ascolti tv, sarà quello relativo ai debutti su Spotify.

Negli ultimi anni, la piattaforma di streaming è diventata un termometro fondamentale per misurare il successo immediato di una canzone, spesso anticipando il gradimento del pubblico e, in alcuni casi, il risultato finale della kermesse.

Un’ascesa inarrestabile, quella dei brani sanremesi sulla piattaforma, andata di pari passo con la crescita della playlist ufficiale del Festival, nata nel 2013 e risultata nel 2024 e 2025 la più ascoltata al mondo nella settimana dell’evento, con quasi 1.2 milioni di follower.

In attesa di scoprire i numeri di quest’anno, abbiamo raccolto i dati dei tre migliori debutti su Spotify Italia nel giorno di lancio per ogni edizione del Festival, dal 2017 al 2025. Un viaggio nei numeri che mostra una crescita esponenziale e racconta come è cambiato l’impatto di Sanremo sulla musica liquida.

Festival di sanremo: I migliori debutti su Spotify anno per anno

L’analisi, anno per anno, mostra un’evoluzione impressionante. Se nel 2017 il primo posto superava a malapena i 66.000 stream, dal 2022 in poi il debutto sul podio è diventato una gara a chi supera il milione, con picchi che hanno superato i 3.5 milioni di ascolti in 24 ore.

Sanremo 2017

  1. Michele BraviIl diario degli errori (66.210 stream)
  2. Fabrizio MoroPortami via (52.004 stream)
  3. Fiorella MannoiaChe sia benedetta (46.046 stream)

Sanremo 2018

  1. Ermal Meta e Fabrizio MoroNon mi avete fatto niente (163.999 stream)
  2. Lo Stato SocialeUna vita in vacanza (117.814 stream)
  3. AnnalisaIl mondo prima di te (108.685 stream)

Sanremo 2019

  1. UltimoI tuoi particolari (668.076 stream)
  2. IramaLa ragazza con il cuore di latta (396.761 stream)
  3. Achille LauroRolls Royce (293.671 stream)

Sanremo 2020

  1. Pinguini Tattici NucleariRingo Starr (452.010 stream)
  2. Elettra LamborghiniMusica (e il resto scompare) (393.755 stream)
  3. Achille LauroMe ne frego (376.408 stream)

Sanremo 2021

  1. Francesca Michielin e FedezChiamami per nome (778.363 stream)
  2. MadameVoce (596.732 stream)
  3. IramaLa genesi del tuo colore (500.961 stream)

Sanremo 2022

  1. Mahmood e BlancoBrividi (3.586.498 stream)
  2. ElisaO forse sei tu (1.074.419 stream)
  3. RkomiInsuperabile (992.886 stream)

Sanremo 2023

  1. LazzaCenere (2.229.434 stream)
  2. Marco MengoniDue vite (1.394.016 stream)
  3. Mr. RainSupereroi (1.363.224 stream)

Sanremo 2024

  1. GeolierI p’ me, tu p’ te (2.251.402 stream)
  2. AnnalisaSinceramente (1.813.791 stream)
  3. MahmoodTuta gold (1.776.247 stream)

Sanremo 2025

  1. OllyBalorda nostalgia (2.191.547 stream)
  2. FedezBattito (1.946.370 stream)
  3. Tony EffeDamme ‘na mano (1.608.934 stream)

La classifica generale dei migliori debutti sanremesi

Se mettiamo insieme tutti i brani sul podio di ogni edizione, emerge una classifica dominata dalle annate più recenti, a testimonianza di come l’ascolto in streaming sia diventato il primo e più importante canale di fruizione per le canzoni del Festival. Il record assoluto appartiene a Mahmood e Blanco con Brividi, che nel 2022 ha letteralmente polverizzato ogni primato precedente.

  1. Mahmood e BlancoBrividi (2022) — 3.586.498 stream
  2. GeolierI p’ me, tu p’ te (2024) — 2.251.402 stream
  3. LazzaCenere (2023) — 2.229.434 stream
  4. OllyBalorda nostalgia (2025) — 2.191.547 stream
  5. FedezBattito (2025) — 1.946.370 stream
  6. AnnalisaSinceramente (2024) — 1.813.791 stream
  7. MahmoodTuta gold (2024) — 1.776.247 stream
  8. Tony EffeDamme ‘na mano (2025) — 1.608.934 stream
  9. Marco MengoniDue vite (2023) — 1.394.016 stream
  10. Mr. RainSupereroi (2023) — 1.363.224 stream

Vittoria al Festival e successo su Spotify: un legame sempre più forte

Un dato interessante riguarda la correlazione tra il primo posto su Spotify al debutto e la vittoria finale del Festival. Questo è accaduto nel 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, nel 2022 con Mahmood e Blanco e nel 2025 con Olly.

Nel 2023, il podio di Spotify (Lazza, Mengoni, Mr. Rain) rispecchiava quello finale, anche se con posizioni invertite per i primi due artisti. Il caso più emblematico resta quello del 2018, dove il podio del Festival e quello dei debutti su Spotify coincisero perfettamente.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 3

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 6

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 7

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 8

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano
Laura Pausini a Sanremo 2026 tra critiche e premi internazionali 9

Laura Pausini a Sanremo 2026: la star internazionale che l'Italia continua a sottovalutare
Sanremo 2026 Carlo Conti e Laura Pausini alla guida di un festival ricco di ospiti e conduttori 10

Sanremo 2026: tutti i co-conduttori e gli ospiti del Festival di Conti

Cerca su A.M.I.