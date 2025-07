I singoli più venduti in Italia nel primo semestre 2025: Olly guida una Top 5 Sanremese con Giorgia secondo (e unica donna solista)

Classifica vendita singoli 1° semestre 2025.

Dopo la classifica FIMI album del primo semestre 2025 passiamo a quella relativa ai singoli.

Il 2024 si era chiuso con due brani del Festival di Sanremo sul podio. Al primo posto Tuta Gold di Mahmood e al terzo I p’ me e tu p’ te di Geolier. Nel mezzo il duetto estivo di Rose Villain con Guè in Come un tuono.

Discograficamente parlando Warner dominava con 6 brani in Top 10 seguita da Universal Music con 4 mentre non poteva non risaltare l’assenza di Sony Music. E nel primo semestre 2025?

Scopriamolo ma sappiate che le carte in tavola, in gran parte, si sono ribaltate.

Clicca in basso su continua per scoprire come.