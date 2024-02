“Tuta gold” di Mahmood conquista le radio e le piattaforme digitali (non solo in Italia!)

“Tuta Gold” è il titolo della canzone con cui Mahmood ha preso parte per la quarta volta al Festival di Sanremo. Il pezzo, ad una settimana dal lancio, sta conquistando le classifiche dello streaming in Italia con l’entrata nelle chart di diversi paesi.

Dopo il debutto a Sanremo 2016 tra le Nuove proposte con “Dimentica” il cantautore è tornato sul palco altre due volte, nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 in coppia con Blanco in “Brividi” trionfando in entrambe le occasioni.

Quest’anno Alessandro, questo il suo vero nome, si è classificato al sesto posto ma la sua canzone si sta dimostrando un nuovo grande successo targato Island Records/Universal Music Italy.

Nella giornata del 13 febbraio “Tuta Gold” è arrivato al primo posto nella Top 50 Italia di Spotify e, con dati relativi al periodo tra il 9 e l’11 febbraio, al secondo posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio).

Ad oggi il pezzo conta oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme digitali di cui oltre 11 milioni sul solo Spotify

Il pezzo ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #27 nella Top 50 Global, secondo nella Top 50 Svizzera, decimo nella Top 50 Lussemburgo, alla #35 nella Top 50 Lituania oltre ad essere presente in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania.

Ottimi i risultati anche per il videoclip ufficiale (4,5 milioni di views) mentre in radio la canzone è la più passata secondo la classifica EarOne. I risultati internazionali coinvolgono anche il testo del brano che, ricordiamo, è stato scritto testo e musica da Mahmood con Jacopo Ettore e Katoo, è al settimo posto tra i testi più cercati al mondo su Genius.

Il pezzo anticipa l’uscita del nuovo album, “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, fuori dal 16 febbraio. Qui per per acquistarlo in versione CD e qui per la versione in vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Mahmood da tuta gold al forum

Il 19 luglio prossimo Mahmood partirà in tour con una serie di date live che lo condurranno ad esibirsi per la prima volta al Forum di Milano lunedì 21 ottobre. Questo il calendario dei live, italiani ed europei, prodotti da Friends and Partners.

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024” (in aggiornamento)

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) sold out

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) sold out

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) sold out

FORUM

21 ottobre 2024 – Forum di Milano







Foto di copertina di Giulia Bersani