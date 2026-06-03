3 Giugno 2026
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Alessandro Genovese
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3 Giugno 2026

Disco Club Paradiso, l’ansia diventa pop nel nuovo album Ansia d’amare

Otto brani tra relazioni, inquietudini e desiderio di cambiamento per il nuovo progetto della band.

News di Alessandro Genovese
Disco Club Paradiso, esce l'album Ansia d'amare
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Disco Club Paradiso tornano con un nuovo capitolo discografico. Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con Mademoiselle e l’uscita del singolo Chiara, la band pubblica il 5 giugno il nuovo album Ansia d’amare, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

Il disco raccoglie otto brani e ruota attorno a un tema preciso: quell’inquietudine che emerge quando ci si confronta con sentimenti, cambiamenti e aspettative. Un filo conduttore che attraversa l’intero lavoro, affrontato con il tono leggero e ironico che caratterizza da sempre il gruppo.

Chi sono i Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso nascono in Emilia-Romagna e mescolano pop, elettronica e influenze disco anni Settanta e Ottanta. La formazione è composta da Leonardo Bergonzini (Leo Bi), voce e autore dei brani, Giacomo Semenzato (Jacky Sax), sassofonista e polistrumentista e Simone Murineddu (Murri), chitarrista.

Dopo i primi concerti e la partecipazione a X Factor Italia nel 2022, il gruppo ha pubblicato nel 2024 l’album d’esordio Come smettere con l’università. Negli ultimi mesi sono arrivati anche i singoli Tuttapposto, Solito Disco Club e Walking Dead con Vybes.

Di cosa parla l’album Ansia d’amare

Il nuovo lavoro prende spunto da una sensazione che la band identifica come ansia d’amare: uno stato emotivo che cambia forma a seconda delle situazioni e che può manifestarsi nelle relazioni, nei desideri di cambiamento o nelle pressioni della vita quotidiana.
All’interno del disco trovano spazio temi come la fine dei rapporti, la crescita personale, la ricerca di libertà e il bisogno di trovare un equilibrio tra aspettative e realtà. In America, ad esempio, il discorso si sposta sul rapporto con la comunicazione continua e con il flusso costante di informazioni provenienti dall’esterno.

“Crediamo che anche le verità più profonde vadano dette col sorriso, non col muso. Ansia d’amare è un album sincero, fatto di immagini quotidiane, esplosioni emotive e canzoni pop pensate per essere vissute insieme”.

La tracklist di Ansia d’amare

Ansia d’amare
Chiara
Funky forse
Tuttapposto
Mademoiselle
Walking Dead (feat. Vybes)
Solito Disco Club
America

Disco Club Paradiso Copertina dell'album Ansia d’amare

Le date del tour estivo 2026

Con l’uscita dell’album partirà anche una nuova serie di concerti dal vivo. Queste le prime date annunciate:

20 giugno – Festa della Musica, Buccinasco
21 giugno – Overtime Festival, Venezia Mestre
24 giugno – Vistamare, Bologna
10 luglio – El Sol Journey, Treviso
30 agosto – Medolla Beer Festival, Medolla
13 settembre – Funky Food Festival, San Lazzaro di Savena

Ansia d’amare arriva a poco più di un anno dal debutto discografico della band e raccoglie il percorso compiuto dai Disco Club Paradiso tra nuove pubblicazioni, attività live e la recente esperienza a Sanremo Giovani.

Immagine di copertina di Valentina Sabino

All Music Italia

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