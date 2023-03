Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 24 marzo: intenso e delicato Antonio Maggio, Gaia osa e Tommaso Paradiso perde la bussola

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 24 marzo a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Parecchie uscite importanti questa settimana. Nomi altisonanti, ritorni e qualche artista invece molto atteso dalle generazioni più giovani. C’è qualche piacevolissima sorpresa ma anche qualche delusione da parte di qualche artista che si ripete un po’ troppo e qualche altro che invece ha, a mio avviso, smarrito la via.

Restano chiaramente le mie opinioni ma è importante ricordare sempre quanto segue:

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è variabile in base alla canzone.

Cliccate in basso su continua per iniziare il viaggio nelle pagelle nuovi singoli di venerdì 24 marzo 2023.