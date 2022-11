X Factor 2022, le videointerviste a tutti i concorrenti del talent show

X Factor 2022 interviste. Il talent show di Sky è entrato nelle sue fasi conclusive e i concorrenti, poco per volta, stanno abbandonando il gioco in attesa di scoprire chi sarà il vincitore.

Il giorno dopo la prima, vera serata live ufficiale in esterna tenutasi qualche giorno fa all’Apollo Club di Milano, i sette concorrenti rimasti in gara sono stati ospiti ai nostri microfoni per parlare del loro percorso e dei loro inediti presentati nel corso dell’ultima puntata andata in onda (ricordiamo che X Factor 2022 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand).

Abbiamo parlato con Beatrice Quinta, Santi Francesi, Disco Club Paradiso, Tropea, Joelle, Omini e Linda e tutti hanno parlato di quanto siano carichi in vista delle prossime puntate.

In particolar modo si aspetta con ansia la puntata che vedrà i ragazzi esibirsi al fianco dell’orchestra, occasione in cui si esibiranno due volte: una con l’inedito e una con una cover riarrangiata.

Cliccate in basso su continua per tutte le interviste agli artisti di X Factor 2022.