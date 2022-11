X Factor mentre il programma sale negli ascolti gli 8 inediti della nuova edizione faticano su Spotify

X Factor 2022 ascolti e inediti.

Lo show di Sky prodotto da Fremantle si sta avvicinando alla fine della sua 16esima edizione. Mancano infatti solo due puntata e poi scopriremo chi succederà a Baltimora vincitore dell’ultima edizione.

Nonostante qualcuno, ma succede ogni anno, dia per spacciato il programma, in realtà gli ascolti tengono e la quinta puntata in onda il 24 novembre su Sky Uno/+1 ha registrato 523mila spettatori medi con una share del 2,4%, un dato in aumento del +27% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno.

Anche sui social il programma continua ad andare bene. Oltre 224mila interazioni social nella giornata del 24 e 235.900 interazioni totali, entrambe in crescita del +35% rispetto alla scorsa settimana, X Factor 2022 è stato lo show più commentato sui social del prime time.

L’appuntamento precedente dei Live Show, nei 7 giorni, ha totalizzato – tra pay e free – 1.351.000 spettatori medi.

