Pagelle ai nuovi singoli dell’11 aprile: Cremonini ed Elisa sull’onda dell’entusiasmo, i cani all’improvviso e Sangiovanni non cambia passo

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani dell’11 aprile 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

In questa settimana ricca di uscite, da Cesare Cremonini/Elisa, Sangiovanni, i cani e molti altri ricordiamo che a partire dal 2024, AMI ha scelto di non assegnare voti numerici alle canzoni, preferendo suddividere le nostre impressioni in tre categorie: consigliati, bocciati e le Golden Song, ovvero i brani della settimana da ascoltare assolutamente.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

