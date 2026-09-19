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Chiara Tebaldini
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Angelica: esce Ahi, che giornata!, il singolo che apre le porte al nuovo album

Il brano è scritto e prodotto anche da Federico de Nicola, Domenico Finizio ed Edoardo D'Erme (Calcutta).

Copertina del singolo Ahi, che giornata! di Angelica
News di Chiara Tebaldini
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Ahi, che giornata! è il nuovo singolo di Angelica in uscita il 18 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, pubblicato per Dischi Numero Uno / Sony Music Italy, anticipa il nuovo album di inediti sul quale l’artista sta già lavorando.

Il pezzo è interamente suonato ed è stato scritto dalla stessa Angelica e da Federico de Nicola (Masa Masa). I due hanno composto anche la musica con Domenico Finizio (Tropea) e Pasquale Ricciardi. La produzione è stata invece curata dall’artista stessa con Edoardo D’Erme (Calcutta), Rocco Rampino (Congorock) e Domenico Finizio (Tropea).

Ahi, che giornata! tra pop e inquietudine

Il brano gioca sul contrasto espressivo. Sotto una veste pop grezza, con sonorità anni ’70 e ’80 e una melodia incalzante guidata dal pianoforte, si nascondono temi profondi. Dietro l’apparente leggerezza del testo emergono infatti paure concrete e il peso delle giornate storte.

“Mentre scrivevo questo brano sentivo crescere dentro di me un senso di libertà che continuo a sentire ogni volta che lo canto, la musica in fondo per me è questo: un posto dove posso dire quello che sento ed essere quello che voglio”, racconta Angelica, a proposito della nascita del brano e del suo momento artistico.

“In questi anni sono cresciuta tanto come persona e quindi anche come artista e oggi, in questa canzone così come nella mia voce, sento impressa la vita che ho vissuto fino a qui nel bene e nel male”.

Chi è Angelica

Angelica, all’anagrafe Angelica Schiatti, è una cantautrice originaria di Monza. Nel 2018 avvia il suo percorso solista e l’anno successivo pubblica il primo album Quando finisce la festa per Carosello Records.

Il disco la porta a esibirsi su palchi prestigiosi come MI AMI 2019, Home Festival e Zoo Music Fest. Nello stesso periodo apre le date italiane di Miles Kane e collabora con l’attore Giacomo Ferrara per il singolo Vecchia novità.

Nel 2020 pubblica i singoli C’est Fantastique, Il momento giusto e L’ultimo bicchiere che anticipano, l’anno successivo, l’album Storie di un appuntamento. Due brani del disco, De Niro e Karma, vengono inseriti nella serie Guida Astrologica per cuori infranti (Netflix) e nel film Ancora più Bello.

Nel 2024 esce il terzo album Sconosciuti Superstar (Factory Flaws) anticipato dai singoli Milano Mediterranee, SOS, Bye Bye e La mia metà e seguito dai brani Occhi Blu e Ciao tristezza con Lucia Manca.

Il progetto le permette di calcare importanti festival estivi e di aprire i concerti di artisti internazionali come Paolo Nutini, Wilco e Franz Ferdinand.

Nel 2025 collabora con Crookers in Il Taxi e con Cosmic Crooner in Don’t Worry It’s Only a Movie prima di tornare nel 2026 con il singolo Ahi, che giornata! che inaugura un nuovo capitolo discografico.

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