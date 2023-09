Dopo un’estate di musica live Angelica lancia “Sos”, il nuovo singolo scritto con Calcutta

Venerdì 1 settembre la talentuosa cantautrice Angelica chiude con grandeur un’estate mediterranea caratterizzata da tanti live lanciando il nuovo singolo intitolato “Sos” fuori per Factory Flaws.

Due minuti e 29 in cui l’artista unisce il suo talento con un coautore d’eccezione con cui ha diviso tante serate nelle stanza di Club House durante la pandemia… Calcutta. Il brano è stato prodotto dallo stesso Calcutta insieme al Producer romano Golden Years.

“Sos” è un canzone che unisce elementi vintage a influenze elettroniche contemporanee creando una tensione emotiva che entra volutamente in contrasto con il desiderio di spensieratezza ed evasione alla base del pezzo.

Un viaggio dalle profondità dell’oceano, immagine che simboleggia la paura di perdersi nelle acque profonde, che ci riporta a galleggiare… alla liberazione.

Angelica racconta così questa canzone:

“Anche in questa canzone il timore di non essere abbastanza si trasforma in un riff da ballare leggeri e un SOS diventa un liberatorio ed elegante vaffanculo.“