In arrivo il nuovo album di Angelica, “Storie di un appuntamento”

È in arrivo il nuovo disco della cantautrice, un album guidato dall’amore per la melodia italiana, Storie di un appuntamento racconta esperienze personali con gli occhi di una donna che non ha paura di realizzarsi e creare il suo spazio, dove esprimersi in piena libertà.

L’album contiene i singoli C’est fantastique, Il momento giusto e L’ultimo bicchiere e miscela affascinanti atmosfere retrò con suoni freschi e moderni che spaziano dal lo-fi di Comodini fino al pop di Karma, passando per fasi oniriche e sognanti fino a momenti più elettronici e danzerecci, che pescano dal funk e a tratti dalla house, il tutto senza mai dimenticare l’amore di Angelica per il rock e la psichedelia.

L’album, in uscita il 10 maggio per Carosello Records, è disponibile in due formati fisici: una versione standard in formato CD digipack contenente gli 8 pezzi che costituiscono Storie di un appuntamento e un’edizione limitata deluxe in vinile 180 gr. contenente 3 bonus track: Vecchia novità feat. Giacomo Ferrara, De Niro – Demo e C’est fantastique – Live – e accompagnata da un esclusivo gadget: un’agenda settimanale 2021/2022 personalizzata con nome artista e il titolo album.

Tracklist